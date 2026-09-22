Thực hư thời lượng pin iPhone 18 Pro ngang bằng iPhone 17 Pro Max như tuyên bố của Apple

Tại sự kiện ra mắt thế hệ điện thoại mới, Apple đã khiến giới công nghệ bất ngờ khi đưa ra tuyên bố về sức bền pin của dòng máy Pro nhỏ gọn so với phiên bản Pro Max tiền nhiệm. Tuy nhiên, các bài đo kiểm độc lập trong điều kiện sử dụng thực tế đã cho thấy kết quả khác biệt so với những mô tả ban đầu.

Tuyên bố gây chú ý của Apple tại sự kiện ra mắt

Tâm điểm bàn luận của giới quan sát công nghệ xuất phát từ bài thuyết trình ra mắt iPhone 18 Pro. Cụ thể, ông Rich Dinh, Phó Chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng của Apple, đã khẳng định rằng mẫu iPhone 18 Pro dù có kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể vẫn đem lại thời lượng pin cả ngày tương đương với mẫu iPhone 17 Pro Max.

Từ trước đến nay, Apple thường có xu hướng công bố các thông số vận hành khá thận trọng, trong khi hiệu năng thực tế thường vượt mức kỳ vọng. Do đó, việc một mẫu máy tiêu chuẩn bản Pro có thể bắt kịp thời lượng hoạt động của dòng Pro Max vốn sở hữu viên pin dung lượng rất lớn đã làm dấy lên không ít hoài nghi từ cộng đồng công nghệ.

Bên cạnh đó, định nghĩa "thời lượng pin cả ngày" do đại diện hãng đưa ra mang tính định tính khá cao. Tuyên bố này không đi kèm các số liệu định lượng hay biểu đồ đo lường chi tiết, khiến người dùng khó xác định chính xác năng lực đáp ứng của thiết bị trong các tác vụ hằng ngày.

Kiểm chứng thực tế: Thử nghiệm phát video trực tuyến từ PhoneArena

Để xác minh tuyên bố trên, trang công nghệ PhoneArena đã tiến hành bài thử nghiệm pin độc lập. Thay vì phát lại video ngoại tuyến lưu sẵn trong bộ nhớ máy như quy trình nội bộ của Apple, bài kiểm tra sử dụng phương thức phát trực tuyến video trên nền tảng YouTube nhằm mô phỏng sát nhất thói quen sử dụng thực tế.

Kết quả thử nghiệm thời lượng pin giữa các thế hệ iPhone

Kết quả thử nghiệm cho thấy iPhone 18 Pro đạt thời gian phát video liên tục là 8 giờ 46 phút. Thành tích này thấp hơn khoảng 51 phút so với mốc 9 giờ 37 phút của iPhone 17 Pro Max. Kết quả này phản ánh rằng dù tối ưu hóa tốt so với kích thước nhỏ gọn, thiết bị vẫn chưa thể đạt mức tương đương hay vượt qua thế hệ Pro Max trước đó.

Sự mâu thuẫn giữa thông điệp quảng bá và thông số kỹ thuật

Đáng chú ý, phát ngôn so sánh trên sân khấu sự kiện thậm chí có sự mâu thuẫn với bảng thông số kỹ thuật được chính Apple niêm yết trên trang chủ toàn cầu. Hãng ghi nhận thời gian phát video của iPhone 18 Pro đạt 34 giờ, trong khi thông số tương ứng của iPhone 17 Pro Max là 37 giờ.

Nguyên nhân của sự nhầm lẫn này xuất phát từ việc cả hai thiết bị đều đủ sức vận hành trong một ngày làm việc điển hình, khiến Apple gộp chung vào khái niệm "pin cả ngày". Người dùng vì thế không nên kỳ vọng một mẫu máy bản Pro nhỏ gọn có thể duy trì năng lượng ngang ngửa với dòng Pro Max thế hệ trước.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất iPhone 18 Pro Max đã thể hiện khoảng cách vượt trội khi đạt tới 12 giờ 49 phút trong cùng bài kiểm tra phát video trực tuyến. Bên cạnh yếu tố pin, iPhone 18 Pro vẫn tạo được sức hút nhờ thiết kế hoàn thiện cùng tùy chọn màu đỏ tía mới, các đánh giá chuyên sâu hơn về thời gian sáng màn hình sẽ tiếp tục được cập nhật sau quá trình trải nghiệm dài hạn.