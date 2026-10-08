Thực hư lý do Vinh Râu - Lương Minh Trang tan vỡ và khi giao tiếp cởi mở là chìa khóa giải quyết mâu thuẫn

Tròn 6 năm kể từ ngày về chung một nhà, quyết định chia tay của Vinh Râu và Lương Minh Trang từng khiến dư luận xôn xao. Dù đã đường ai nấy đi một thời gian, cặp đôi mới đây lại thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi liên tục xuất hiện những dòng trạng thái, phát ngôn qua lại trên không gian mạng khiến netizen nghi ngờ họ đang ngầm hướng về người cũ.

Theo đó, khi tham gia một talkshow, Lương Minh Trang chia sẻ về quãng thời gian gặp biến cố của mình. Nữ ca sĩ trải lòng về quãng thời gian sau ly hôn, cô rơi vào trạng thái khó khăn và hành trình tìm lại hướng đi cho bản thân. Lương Minh Trang từng rơi vào giai đoạn trầm cảm, mất ngủ, sụt cân và có khoảng thời gian loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo.

"Khi đó tôi vừa trải qua biến cố ly hôn, bị trầm cảm nặng, mất ngủ rất nhiều. Có thể 5 ngày liên tục tôi không ngủ, không ăn và tụt xuống mười mấy ký. Khi đang ở cùng gia đình, tôi chọn dọn ra riêng", Lương Minh Trang trải lòng.

Lương Minh Trang và Vinh Râu từng có khoảng thời gian hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi chương trình được phát sóng, Vinh Râu đã có động thái gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân. Anh chia sẻ rằng nếu nhắc về nhau một cách vui vẻ thì thoải mái, còn việc kể lể liên tục là điều không hay; đồng thời nhấn mạnh bản thân chọn giữ im lặng vì muốn dành sự tôn trọng cho cả hai. Dù không nhắc đích danh vợ cũ, thời điểm đăng tải trùng hợp đã khiến nhiều người tin rằng nam diễn viên đang phản pháo lại lời Lương Minh Trang, đẩy câu chuyện quá khứ trở lại tâm điểm chú ý.

Dưới phần bình luận, nhiều dân tình để lại bình luận, cho rằng Lương Minh Trang lên show kể về hành trình vượt qua biến cố, không nhắc tên trực tiếp và bày tỏ sự đồng cảm với người phụ nữ trải qua giai đoạn trầm cảm. Lúc này, Vinh Râu phản hồi: "Kể trầm cảm là tin trầm cảm? Tui không kể trầm cảm là tui không trầm cảm? Đoạn mới xong, tui im hẳn cho kể gì thì kể, đây là 5 năm rồi".

Trước những bình luận hơi hướng chỉ trích, Vinh Râu rất thẳng thắn đáp trả lại.

Lương Minh Trang đáp trả: "Pick me boy hả? Làm clip khịa người ta thì được, in hình có chỉnh nhẹ cho bớt giống rồi đưa hẳn người ta lên bàn thờ mua vui cho clip của mình. Cách mấy clip réo tên 1 lần, cụ thể là clip hài gần nhất vẫn gọi tên tôi. Xong cái clip phỏng vấn không ai nhắc gì tới tên nửa câu, chủ yếu là nói về công việc của quá khứ và hiện tại tự nhiên nhảy dựng lên? Có thực sự coi hết cái chương trình đó không dạ? Đừng có coi người ta như bò mà dắt hoài.

Ủa mà có số điện thoại mà ta, muốn gì gọi nói chuyện nè? Sao cứ đem lên mạng xã hội dẫn dắt dư luận vậy? Anh block người ta sao người ta đọc được anh ơi anh? Anh diễn giỏi lắm anh diễn viên à! Người ta kể trầm cảm là anh nói không tin, vậy có nghĩa là phải trầm cảm đến mức luôn thì anh mới tin? Ôi thôi đàn ông sợ quá sợ rồi! Tỉnh táo lên mọi người ơi".

Trước động thái của Vinh Râu, Lương Minh Trang có bài viết với giọng văn khá bức xúc.

Sự việc được khép lại vào tối 7/10 khi Vinh Râu đăng tải bài viết xin lỗi, cho biết hai người đã thẳng thắn đối thoại để giải quyết hiểu lầm. Ngay sau đó, Lương Minh Trang cũng chia sẻ lại bài đăng và lên tiếng xin lỗi công khai. Quay ngược thời gian, nữ ca sĩ quen Vinh Râu từ năm 2015, nhận lời cầu hôn sau nửa năm và chính thức kết hôn vào năm 2017. Sau khi đám cưới diễn ra, cô tạm dừng sự nghiệp ca hát để toàn tâm toàn ý làm hậu phương hỗ trợ công việc cho chồng.

Vinh Râu và Lương Minh Trang bất ngờ thông báo ly hôn vào năm 2021. Thời điểm đó, cả hai chỉ nói ngắn gọn rằng đã "hết duyên" và chia tay trong hòa bình. Một năm sau, Lương Minh Trang mới trải lòng cụ thể hơn về cuộc hôn nhân, trong đó có chuyện cả hai ngày càng ít thời gian dành cho nhau khiến tình cảm dần thay đổi.

Tuy nhiên, chính công việc lại trở thành một phần khiến cuộc sống hôn nhân của họ dần có khoảng cách. Lương Minh Trang kể thời điểm đó lịch trình của cô và Vinh Râu gần như không có điểm giao nhau. Vinh Râu thường làm việc từ sáng đến tối, trong khi cô từng đi hát vào buổi tối. Vì nhận thấy sự nghiệp của chồng có thể phát triển hơn, nữ ca sĩ quyết định dừng công việc riêng để hỗ trợ chồng.

Cặp đôi đã đường ai nấy đi từ năm 2021, hiện tại mỗi người đều có định hướng riêng. Ảnh: FBNV

Dù đã nỗ lực dừng sự nghiệp riêng để đồng hành, việc cả hai luôn bận rộn vẫn không giúp hôn nhân chuyển biến tích cực. Lương Minh Trang bộc bạch rằng dù vẫn đi làm, đi chơi chung với bạn bè nhưng thời gian thực sự riêng tư của hai vợ chồng lại quá ít ỏi, chủ yếu chỉ trò chuyện được vài tiếng ngắn ngủi trước giờ ngủ. Cô đã tìm cách hâm nóng tình cảm như rủ đi du lịch hay dành không gian riêng nhưng Vinh Râu luôn vướng lịch trình công việc. Dần dần, tình cảm phai nhạt khiến nữ ca sĩ nhận ra mối quan hệ giữa họ giống như hai người bạn hơn là tình yêu, trở thành lý do chính khiến họ không thể tiếp tục đi chung đường.

Bên cạnh chuyện công việc và thiếu thời gian dành cho nhau, Lương Minh Trang còn nhắc đến sự khác biệt trong quan điểm về chuyện con cái. Cả hai từng có kế hoạch sẽ sinh con khi bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, đến một thời điểm, nữ ca sĩ cảm thấy bản thân không muốn tiếp tục chờ đợi kế hoạch đó. Những khác biệt trong suy nghĩ về tương lai cũng góp phần khiến cả hai quyết định dừng lại.

Về phía Vinh Râu, anh là gương mặt diễn viên hài quen thuộc với khán giả thông qua các sản phẩm của nhóm FAPtv. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, anh còn sở hữu trang fanpage hơn 1 triệu lượt theo dõi cùng nhiều kênh mạng xã hội có sức tương tác cao. Nam diễn viên tên thật là Hoàng Xuân Vinh, sinh năm 1994 tại TP.HCM trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Trước khi đến với nghề diễn, anh từng là sinh viên ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.