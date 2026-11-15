Thực hư chuyện Võ Điền Gia Huy bị thay thế ở 'Thám tử Kiên 2'

Trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Võ Điền Gia Huy đảm nhận vai Định, người đồng hành cùng thám tử Kiên trong hành trình phá án. Đáng chú ý, trước đó nam diễn viên từng tiết lộ vai diễn này sẽ có bước phát triển lớn hơn ở phần 2, vì vậy việc Vĩnh Đam xuất hiện với vai thám tử Quyết khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về số phận nhân vật Định.

Thực tế, câu chuyện phía sau tin đồn này có nhiều chi tiết đáng chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn với Mực Tím vào tháng 10/2025, Võ Điền Gia Huy từng tiết lộ đạo diễn Victor Vũ nói với anh rằng vai Định ban đầu chỉ có khoảng 4-5 phân đoạn nhưng sẽ là tiền đề cho phần phim tiếp theo. Thậm chí, nam diễn viên còn được thông báo rằng nhân vật sẽ có nhiều đất diễn và sức nặng hơn nếu tiếp tục tham gia phần 2.

Thám Tử Kiên 2025, bộ đội Kiên - Định.

Chia sẻ này từng khiến khán giả kỳ vọng vào màn tái xuất của Võ Điền Gia Huy trong thương hiệu trinh thám cổ trang. Tuy nhiên, khi những thông tin mới về Thám tử Kiên 2 được hé lộ, sự chú ý lại chuyển sang một gương mặt khác.

Cụ thể, Vĩnh Đam được xác nhận đảm nhận vai thám tử Quyết. Đây là nhân vật mới trong thế giới trinh thám mà Victor Vũ đang xây dựng. Theo giới thiệu từ ê-kíp, nếu Định mang nét chững chạc, điềm tĩnh thì Quyết có thế mạnh về võ thuật, tính cách trẻ trung và có phần nhí nhảnh hơn. Sự khác biệt này cho thấy đạo diễn có chủ đích xây dựng một người đồng hành với màu sắc riêng bên cạnh thám tử Kiên.

Như vậy, việc Vĩnh Đam xuất hiện trong Thám tử Kiên 2 chưa đủ cơ sở để khẳng định Võ Điền Gia Huy bị thay thế hay xảy ra chuyện cướp vai. Hai nhân vật Định và Quyết có tên gọi, đặc điểm tính cách và định hướng xây dựng khác nhau. Đến thời điểm hiện tại, ê-kíp chưa công bố đầy đủ số phận của Định cũng như xác nhận nhân vật này bị loại khỏi phần phim mới.

Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim 2027, bộ đội Kiên - Quyết.

Trước đó, tại buổi công bố dự án, Victor Vũ từng cho biết số phận của một số nhân vật cũ như Định, Hai Mẫn và thầy Tịnh vẫn đang được cân nhắc. Phần 2 có hệ thống nhân vật mở rộng, khoảng 12 vai mới và bối cảnh được chuyển từ vùng quê lên kinh thành. Điều này đồng nghĩa câu chuyện không đơn thuần là sự tiếp nối những mối quan hệ ở phần đầu.

Với Thám tử Kiên 2, Vĩnh Đam cũng có cơ hội tiếp tục tạo dấu ấn sau vai Thế Phong trong Thỏ Ơi! của Trấn Thành. Bộ phim này đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng, giúp nam diễn viên trẻ được nhiều khán giả chú ý. Trong khi đó, phần đầu Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu đạt gần 249 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt nổi bật năm 2025.

Về phía Võ Điền Gia Huy, nam diễn viên cũng có bước tiến đáng kể sau những vai diễn trong Kẻ ăn hồn, Tử chiến trên không và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Đặc biệt, vai Định từng giúp anh có thêm cơ hội thể hiện màu sắc diễn xuất bên cạnh Quốc Huy.

Thám tử Kiên 2 hiện mang tên Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027. Trong bối cảnh teaser đã giới thiệu thám tử Quyết, câu chuyện Định có trở lại hay không vẫn là điều được người hâm mộ quan tâm. Vì vậy, ở thời điểm này, thông tin Võ Điền Gia Huy bị thay thế vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.