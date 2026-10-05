Thực hư bức ảnh được cho là dàn cast phim EM: Tóc Tiên, Thanh Thuỷ, Võ Điền Gia Huy?

Phim EM của Trấn Thành quay từ đầu tháng 9, có lẽ sắp đóng máy nhưng cho đến bây giờ, dàn diễn viên vẫn được giấu kín như bưng càng khiến khán giả thêm phần tò mò. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bức ảnh 6 trai xinh gái đẹp xuất hiện trong buổi khai máy phim EM và gương mặt mỗi người đều được che bằng icon trái tim để giấu kín danh tính.

Tuy nhiên, netizen đã nhanh chóng trổ tài soi trang phục đoán tên người và “điểm mặt chỉ tên” Hoa hậu Thanh Thủy, ca sĩ Tóc Tiên, Võ Điền Gia Huy, MisThy, Trần Ngọc Vàng và Cris Phan. Bằng chứng là trên trang cá nhân, họ từng khoe ảnh với trang phục, phụ kiện giống hệt như tấm ảnh bí ẩn. Trong số này, Thanh Thủy, Tóc Tiên hay Võ Điền Gia Huy đã vướng tin đồn là diễn viên trong phim mới của Trấn Thành, nên dàn cast càng thêm đáng tin. (Ảnh: 28 Phim)

Tuy vậy, cư dân mạng cũng nghi ngờ tính xác thực của bức ảnh. Bởi trong sự kiện này, ê kíp làm phim và cả chính đạo diễn Trấn Thành đều mặc đồng phục áo thun màu nâu in tên phim ở trước ngực. Vậy cớ sao dàn cast lại mặc đồ tự do mỗi người một kiểu, đồng thời lại giống hệt những set đồ họ từng mặc trước đó?

Bức ảnh nói trên cũng không hề xuất hiện trên trang cá nhân của Trấn Thành cũng như fanpage phim EM. Trấn Thành từng chia sẻ khoảnh khắc chụp cả đoàn làm phim, có hai chàng trai được che mặt mà netizen đoán là Võ Điền Gia Huy cùng Trần Ngọc Vàng thì hai người cũng mặc áo đồng phục của đoàn.

Còn nhân vật bí ẩn được cho là Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng trong bức ảnh “bộ 6” thì mặc đồ khác, nên khó mà có chuyện cùng một buổi khai máy mà hai nam diễn viên lại thay quần áo. Vì thế, danh sách diễn viên của EM vẫn là điều chỉ Trấn Thành mới biết, mọi cái tên mới chỉ là đồn đoán mà thôi.