Thực hư BlackPink được vinh danh cấp quốc gia

Ngày 28/10, About Music đăng thông tin trên mạng xã hội X, với nội dung BlackPink được cho là sẽ nhận vinh danh tại Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc 2026.

Giải thưởng nhằm ghi nhận những cá nhân và tập thể có đóng góp cho sự phát triển của ngành giải trí Hàn Quốc, cũng như quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới.

Trước đó, ngày 27/10, TenAsia cũng đưa tin về khả năng nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment có tên trong danh sách được trao giải năm nay. Tuy nhiên, bài báo chưa tiết lộ cụ thể cấp độ khen thưởng mà nhóm có thể nhận được.

Do lịch trình cá nhân dày đặc, các thành viên BlackPink khó góp mặt trực tiếp. Họ được cho là đang ghi hình video phát biểu nhận giải riêng.

BlackPink được cho sắp nhận Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc 2026.

Thông tin được đưa ra trong năm BlackPink kỷ niệm 10 năm ra mắt. Nhóm ra mắt vào tháng 8/2016, từng bước trở thành một trong những đại diện nổi bật của Kpop trên thị trường quốc tế.

Năm 2022, album phòng thu thứ hai Born Pink lập thành tích đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và bảng xếp hạng album chính thức của Anh. Theo TenAsia, đây là album đầu tiên của một nhóm nhạc nữ Kpop đạt được thành tích này trên cả hai bảng xếp hạng.

Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17 diễn ra ngày 29/10/2026 tại Nhà hát lớn Haeoreum, thuộc Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ở quận Jung, Seoul.

Giải thưởng là chương trình vinh danh cấp chính phủ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tổ chức.

Các hình thức khen thưởng bao gồm Huân chương Văn hóa, bằng khen của Tổng thống, bằng khen của Thủ tướng và bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tính đến thời điểm các thông tin trên được công bố, danh sách chính thức những cá nhân và tập thể nhận giải năm 2026 vẫn chưa được hé lộ. Việc BlackPink có được vinh danh hay không cũng chưa được xác nhận.

Sau cột mốc 10 năm của BlackPink, bốn thành viên tiếp tục theo đuổi những hướng đi riêng trong âm nhạc. Jennie phát hành EP Fallen Angel ngày 28/8, trong khi Rosé ra mắt đĩa đơn New Trick ngày 18/9.

Lisa cũng phát hành EP Press Play ngày 23/10, với ca khúc Tarantino là sản phẩm chủ đạo. Jisoo chuẩn bị ra mắt đĩa đơn Addicted vào ngày 30/10, tiếp nối Click phát hành hồi tháng 9 và mở đường cho album phòng thu solo đầu tay.

Lịch trình quảng bá riêng của các thành viên diễn ra liên tiếp trong giai đoạn này, cho thấy BlackPink vẫn duy trì sức hút thông qua các dự án cá nhân bên cạnh hoạt động nhóm.