Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

Các thông điệp gồm: “Thực học, thực hành - Làm chủ công nghệ - Kiến tạo tương lai số”; “Học đi đôi với hành, tri thức gắn với thực tiễn, học tập gắn với cống hiến”; “Tự học suốt đời - Đổi mới tư duy - Làm chủ công nghệ - Thích ứng với kỷ nguyên mới”; “Mỗi người dân một kỹ năng số thiết thực; mỗi cơ quan, đơn vị một sáng kiến học tập” và “Mỗi người dân là một công dân học tập, mỗi cơ quan, đơn vị là một đơn vị học tập”.

Điểm nhấn của Tuần lễ năm nay là thúc đẩy người dân tiếp cận, thực hành kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm, phù hợp từng nhóm đối tượng; góp phần triển khai chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân lựa chọn ít nhất một kỹ năng số thiết thực để học tập, thực hành và ứng dụng trong công việc, học tập hoặc đời sống; giới thiệu, hướng dẫn và trải nghiệm các sản phẩm học tập số, học liệu mở, công cụ công nghệ, giải pháp ứng dụng công nghệ và các mô hình phục vụ cộng đồng, như “Bản đồ cơ hội học tập”, “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo”, hoạt động trải nghiệm về an toàn trên môi trường số…

Đối với các cơ sở giáo dục, yêu cầu tổ chức hoạt động khuyến khích tự học, đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm, thực hành và vận dụng kiến thức vào học tập, lao động, đời sống; phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Các hoạt động học tập gắn với thực tiễn, dự án học tập, trải nghiệm và giải quyết vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng được khuyến khích.

Tại các trung tâm học tập cộng đồng, UBND cấp xã chỉ đạo tổ chức các lớp, chuyên đề, diễn đàn, hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu của người dân, tập trung vào kỹ năng số thiết yếu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, an toàn và bảo mật trên môi trường mạng, phòng, chống lừa đảo, thương mại điện tử, quản lý tài chính cá nhân và ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đời sống.

Thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa - giáo dục được khuyến khích tổ chức không gian đọc, không gian học tập số, ngày hội công nghệ, giới thiệu sách điện tử, sách nói, học liệu mở; xây dựng “Không gian học tập số và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo” phù hợp điều kiện thực tế.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 là đòn bẩy quan trọng để tinh thần “Thực học, thực hành - Làm chủ công nghệ - Kiến tạo tương lai số” lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cộng đồng. Việc chủ động học tập, tự trang bị kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, có trách nhiệm không chỉ nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, mà còn là chìa khóa then chốt xây dựng thành công một xã hội văn minh, hiện đại, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.