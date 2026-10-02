Thực học, thực hành, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đọc diễn văn nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập ngày 29/2/1996 và vinh dự được Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Giáo sư Nguyễn Lân đặt nền móng cho sự ra đời. Hội được đặt trên nền tảng của những tư tưởng và định hướng quan trọng về xây dựng một nền giáo dục cho mọi người, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định, trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Khuyến học Việt Nam đã góp phần vào sự phát triển của đất nước qua các thời kỳ. Những kết quả đạt được hôm nay là sự kết tinh công sức của nhiều thế hệ làm công tác khuyến học. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ Hội vẫn nỗ lực để sự nghiệp khuyến học, khuyến tài không ngừng phát triển trong cả nước.

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới, Hội Khuyến học Việt Nam đề ra nhiều chiến lược phát triển mạnh mẽ để đồng hành, phục vụ cho sự phát triển xanh, phát triển số và phát triển bền vững của đất nước. Theo đó, tiếp tục phát triển tổ chức Hội và hội viên, hoạt động của Hội đi vào chiều sâu; đổi mới toàn diện công tác quản lý Hội trên nền tảng số; tiếp tục phát triển việc nghiên cứu lý luận, thực tiễn để chuẩn bị cho xây dựng Đề án mới trình Chính phủ quyết định giai đoạn 2030-2040; làm mới 5 bộ tiêu chí của 5 mô hình học tập theo hướng xanh hóa, số hóa; đẩy mạnh và đổi mới công tác truyền thông, số hóa công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục chương trình “Khuyến học – hành trình tri thức”, “Nhân tài Đất Việt “ và làm phong phú hơn, sâu sắc hơn các bài viết trên Tạp chí Công dân và Khuyến học, nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà xuất bản Dân trí...

Cùng với đó, tiếp tục xã hội hóa nguồn Quỹ khuyến học, đổi mới cách trao học bống, tập trung trao cho người lớn học tập tốt ở tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng...; phối hợp tốt hơn với các tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc phát triển sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trong việc chăm lo cho sự học của học sinh, sinh viên cả trong và ngoài nhà trường và người lớn ở tất cả các lĩnh vực để họ có điều kiện học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Trao Bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

“Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, mỗi cá nhân cần phát huy tinh thần tự học ở mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ động tiếp cận và chia sẻ nguồn tri thức. Từ mỗi gia đình, cần hình thành thói quen tự học, xây dựng những ‘thư viện nhỏ’ và tạo môi trường để các thành viên học tập suốt đời”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Sau 30 năm, Hội Khuyến học Việt Nam đã trải qua 6 kỳ Đại hội, từng bước mở rộng tổ chức và đưa phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng. Đến hết nhiệm kỳ VI, Hội có khoảng 28 triệu hội viên, mạng lưới tổ chức được mở rộng phủ kín 100% xã, phường, hoạt động khuyến học ngày càng hiện diện trong các nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Một trong những bước phát triển đáng chú ý là công tác thông tin, tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài. Hội đã xây dựng Cổng thông tin điện tử, triển khai các chương trình truyền thông như "Khuyến học - Hành trình tri thức", thành lập Tạp chí Công dân và Khuyến học, góp phần lan tỏa các giá trị học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức buổi gặp nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội, để đánh giá lại kết quả hoạt động trong thời gian qua; đồng thời cũng là dịp để chúng ta nói lời cảm ơn, tri ân những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác Khuyến học của Hội.Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Về hoạt động hỗ trợ học tập, bên cạnh việc trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên có thành tích cao, Hội ngày càng chú trọng hỗ trợ việc học tập của người lớn ở tất cả các lĩnh vực thông qua học bổng "Học không bao giờ cùng", khuyến khích mọi người học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Phong trào xây dựng các mô hình học tập có những bước phát triển mới. Hội đã tổ chức nhiều hội thảo, nghiên cứu và đề xuất các mô hình phù hợp với nhu cầu học tập của mọi người dân, đồng thời triển khai các hướng tiếp cận mới như khuyến học số, khuyến học xanh. Những hoạt động này góp phần bổ sung cả về lý luận và thực tiễn cho việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nâng cao nhận thức của xã hội về khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Sự đồng thuận của xã hội đối với hoạt động của Hội được thể hiện qua kết quả khảo sát, với trên 95% người được hỏi đánh giá tốt về tác động của 5 mô hình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, người dân đồng tình và hài lòng với các hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức buổi gặp nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội, để đánh giá lại kết quả hoạt động trong thời gian qua; đồng thời cũng là dịp để chúng ta nói lời cảm ơn, tri ân những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác Khuyến học của Hội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cùng với đó, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được duy trì suốt 20 năm qua đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa trong phát hiện, tôn vinh và thu hút nhân tài, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tự học và cống hiến cho xã hội.

Hội cũng chủ động mở rộng hợp tác với hàng chục tổ chức, qua đó huy động thêm nguồn lực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài; tiếp tục xây dựng, phát triển các quỹ khuyến học, đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để tiếp tục phát triển tổ chức Hội và hội viên, hoạt động Hội đi vào chiều sâu.

Tại buổi gặp mặt, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao 12 kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học", 17 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học.