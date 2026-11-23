Ghi nhận tại phường Tân Giang, thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường phối hợp với các lực lượng và tổ dân phố rà soát, đối chiếu danh sách công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS); cập nhật tình hình học tập, lao động, cư trú của từng trường hợp. Trên hệ thống truyền thanh cơ sở, các nội dung Luật NVQS, Luật Công an nhân dân cũng như quyền lợi, trách nhiệm của công dân được đẩy mạnh.

Thượng tá Nông Văn Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tân Giang cho biết: Xác định phải làm chắc từng khâu, từng bước, bảo đảm tuyển chọn đủ số lượng, chất lượng tuyển quân, Hội đồng NVQS phường chỉ đạo triển khai các bước tuyển quân theo đúng quy trình, quy định. Trong đó, Ban CHQS phường phát huy vai trò nòng cốt, các thành viên Hội đồng NVQS được phân công phụ trách từng địa bàn, trực tiếp phối hợp với các tổ dân phố nắm tình hình, đôn đốc công dân thực hiện nghiêm Luật NVQS.

Qua rà soát, phường có 350 công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, trong đó có 78 công dân đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển NVQS. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay, phường có 10 công dân viết đơn tình nguyện, xung phong thực hiện NVQS và 45 công dân sau sơ tuyển đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại khu vực.

Công dân trong độ tuổi nhập ngũ xã Phan Thanh tham gia khám sơ tuyển sức khỏe tuyển quân năm 2027.

Tại điểm khám sơ tuyển xã Phan Thanh, trong ngày đầu khám tuyển có 76 công dân thực hiện sơ tuyển, công dân được khám chiều cao, cân nặng, vòng ngực, chỉ số BMI, ngoại hình và tiền sử bệnh tật theo quy định. Các khâu được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy trình. Kết quả sơ tuyển có 47 công dân đủ sức khỏe khám tuyển tại khu vực.

Trung tá Hoàng Trung Hà, Trưởng Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh hiện có 8.691 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đến hết tháng 10/2026, các địa phương hoàn thành khám sơ tuyển cho 3.698 công dân, bảo đảm đúng đối tượng, thời gian và yêu cầu chuyên môn. Theo kế hoạch, từ ngày 25 - 27/11/2026 sẽ tổng điều khám cho 2.357 công dân tại 4 khu vực trên địa bàn tỉnh. Các bước xét duyệt, tuyển chọn, chốt quân số và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ hoàn thành trước ngày 5/2/2027. Lễ giao nhận quân dự kiến tổ chức từ ngày 21 - 23/2/2027.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong nhiệm vụ tuyển quân. Các địa phương thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất loại, trả, bù đổi. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền Luật NVQS, Luật Công an nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân về công tác tuyển quân, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.