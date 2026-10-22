Thực hiện tốt phương châm 'vững đời sống bộ đội'

Ở Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, việc chăm lo đời sống bộ đội bắt đầu từ chính bữa ăn hằng ngày. Đến nhà ăn Tiểu đoàn 1 vào giờ trưa, chúng tôi thấy thực đơn gồm cá kho dưa, thịt kho trứng, rau luộc, canh chua, rau củ quả muối nén; tráng miệng có chuối, dưa hấu. Những món ăn được chuẩn bị chu đáo, góp phần bảo đảm sức khỏe cho bộ đội trong những ngày huấn luyện.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) tăng gia sản xuất.

Bữa ăn đủ dưỡng chất, nơi ăn ở sạch sẽ, nền nếp sinh hoạt được duy trì nghiêm góp phần bảo đảm sức khỏe, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, Trung đoàn 1 chủ động tổ chức tăng gia sản xuất, quản lý chặt chẽ nguồn thực phẩm, duy trì vệ sinh nhà ăn, nhà bếp và quan tâm đến nhu cầu sinh hoạt chính đáng của cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đời sống vật chất, Trung đoàn 1 chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Khuôn viên đơn vị có nhiều hoa và cây xanh, các khu vực được chăm sóc, giữ gìn sạch đẹp; thư viện, phòng đọc sách, sân thể thao và khu vui chơi phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của bộ đội. Sau giờ học tập, huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ luân phiên tăng gia sản xuất, tham gia chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball hoặc đọc sách, báo.

Thượng tá Nguyễn Huy Du, Chính ủy Trung đoàn 1 cho biết: “Chúng tôi xác định chăm lo đời sống bộ đội là nhiệm vụ thường xuyên. Đây cũng là việc cụ thể hóa thực hiện một trong những nội dung chỉ đạo trong phương châm “5 vững” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Khi bộ đội có đời sống vật chất đầy đủ, tinh thần thoải mái thì chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ sẽ được nâng lên rõ rệt”.

Tại Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 206, trong buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa chỉ huy Lữ đoàn với bộ đội, nhiều ý kiến được cán bộ, chiến sĩ thẳng thắn nêu lên. Từ chế độ, tiêu chuẩn, điều kiện sinh hoạt đến những vấn đề trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, mỗi ý kiến đều được chỉ huy lắng nghe, trao đổi. Những nội dung thuộc thẩm quyền được giải đáp ngay; những kiến nghị cần xem xét thêm được tổng hợp để báo cáo, giải quyết. Điều đáng quý ở những buổi sinh hoạt như vậy không chỉ là các câu hỏi được trả lời, những vướng mắc được tháo gỡ mà chiến sĩ có điều kiện nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình và người chỉ huy hiểu rõ hơn những vấn đề bộ đội đang quan tâm, mong muốn.

Tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh), với diện tích tăng gia rộng hơn 28.000m², Trung đoàn duy trì hiệu quả mô hình vườn-ao-chuồng-giàn, kết hợp nuôi cá, vịt trời, ếch và trồng nấm rơm. Đơn vị còn tổ chức muối dưa, cà, làm nước mắm, góp phần bổ sung thực phẩm cho bếp ăn bộ đội. Tính từ đầu năm đến tháng 10-2026, Trung đoàn 841 thu hoạch hơn 25.000kg rau, củ, quả (đạt 102% chỉ tiêu), hơn 18.000kg thịt, cá các loại (đạt 100% chỉ tiêu). Nhờ vậy, chất lượng bữa ăn bộ đội được cải thiện rõ rệt, giá thành thực phẩm rẻ hơn ngoài thị trường 10-20%, thiết thực góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao đời sống bộ đội...