Thực hiện tốt Nghị quyết số 10, đưa du lịch Đồng Nai cất cánh

Đối với thành phố Đồng Nai, điểm riêng có của du lịch địa phương đó là những điểm đến “xanh” như: Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, hệ thống sông Đồng Nai, hồ Trị An, núi Chứa Chan…; những “địa chỉ đỏ” như: Rừng Sác, Chiến khu Đ, Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), sóc Bom Bo; cùng những điểm đến văn hóa như: Văn miếu Trấn Biên, mộ cự thạch Hàng Gòn, Thất Phủ cổ miếu, Thiên Hậu cổ miếu… đi kèm với đó là hệ thống các lễ hội đặc sắc trong năm… Những điểm riêng có này chính là tiềm năng, lợi thế của Đồng Nai mà không phải địa phương nào cũng sở hữu được.

Bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành du lịch, thời gian qua, ngành “công nghiệp không khói” của thành phố đã đạt được những thành tựu nhất định, không ngừng khẳng định thương hiệu Đồng Nai trên bản đồ du lịch của cả nước. Chỉ trong 9 tháng của năm 2026, Đồng Nai đón hơn 4,4 triệu lượt khách đến trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch của địa phương.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thành phố Đồng Nai, du lịch của địa phương hoàn toàn có thể cất cánh hơn nữa. Tại Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 20-8-2026 về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh (gọi tắt là Nghị quyết số 10), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố đón được 11,5 triệu lượt khách. Tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 10 với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Đây chính là kim chỉ nam mở ra vận hội mới cho ngành du lịch Đồng Nai.

Có thể thấy, để định vị thương hiệu du lịch địa phương, cạnh tranh với các sản phẩm du lịch khác trong thị trường du lịch quốc gia, quốc tế, cần phải tạo một hệ sinh thái du lịch vừa hiện đại, đẳng cấp vừa chuyên nghiệp để đem lại tiện ích tốt nhất cho du khách; đồng thời không ngừng giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc riêng có của điểm đến. Chính những trải nghiệm tốt nhất, những “trải nghiệm đáng nhớ” trong ngành dịch vụ mến khách mới có thể “giữ chân”, thu hút ngày càng nhiều du khách gần xa đến với Đồng Nai.