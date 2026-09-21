Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuyển trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà từ quỹ “Nhà đồng đội” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho gia đình chị Tòng Thị Khong.

Những ngày này, ngôi nhà của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Tòng Thị Khong, y sĩ quân y Đồn Biên phòng Chiềng On, tại tổ 2, phường Chiềng An, khang trang hơn sau khi được sửa chữa. Mái tôn được lợp lại, trần thạch cao chắc chắn, hai phòng ngủ gọn gàng. Phòng khách được mở rộng, dành vị trí trang trọng thờ chồng chị - Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lù Công Thắng. Chị Khong nhắc lại câu chuyện mất mát đau thương dù đã hơn 16 năm trôi qua. Ngày 31/7/2010, trong Chuyên án 114L đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực bản Đin Chí, Thượng úy Lù Công Thắng đã lấy thân mình che làn đạn bảo vệ đồng đội và anh dũng hy sinh. Khi ấy, con trai còn nhỏ, mất đi người chồng, người cha, cuộc sống của hai mẹ con chị gặp muôn vàn khó khăn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn tặng quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, năm 2011, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp nhận chị Khong vào công tác trong lực lượng với nhiệm vụ y sĩ quân y. Từ đó đến nay, đồng đội luôn sát cánh, sẻ chia, giúp mẹ con chị vượt qua khó khăn. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ gia đình chị Khong 80 triệu đồng để sửa chữa nhà, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giúp đỡ ngày công cùng với địa phương để hoàn thành cải tạo ngôi nhà cấp 4. Chị Tòng Thị Khong xúc động, nói: Nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ cùng sự chung tay góp sức của đồng đội, mẹ con tôi có được ngôi nhà khang trang, kiên cố. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục yên tâm gắn bó với công việc chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công xã Yên Sơn.

Đó chỉ là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Từ năm 2025 đến nay, thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đơn vị đã chi trả phụ cấp thu hút cho 322 lượt quân nhân, với số tiền hơn 10,5 tỷ đồng; phụ cấp lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cho 260 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 573 triệu đồng; trợ cấp lần đầu cho 63 đồng chí, hơn 3 tỷ đồng. Cùng với đó, phụ cấp đặc biệt được chi trả cho 1.738 lượt quân nhân, tổng kinh phí trên 20,7 tỷ đồng. Những chế độ được thực hiện đúng, đủ và kịp thời, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị, bám địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới.

Cùng với đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, vận động cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đóng góp trên 280 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; kịp thời hỗ trợ 118 quân nhân gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, ốm đau. Các đơn vị tổ chức thăm hỏi, trao 125 suất quà, trị giá 37,2 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công tại các xã biên giới. Tại các đồn biên phòng, hoạt động tri ân được gắn với công tác an sinh xã hội tại địa bàn, như thăm, khám sức khỏe cho gia đình chính sách; trao quà cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn... góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết quân dân.

Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Nậm Lạnh thăm, khám sức khỏe cho gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công xã Sốp Cộp.

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: Chăm lo hậu phương và gia đình chính sách vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cả vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, các đối tượng chính sách, tạo điểm tựa để bộ đội yên tâm công tác.

Chăm lo tốt hậu phương để người lính vững lòng nơi tuyến đầu. Thực hiện tốt chính sách để cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị. Những việc làm thiết thực ấy đang góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc để Bộ đội Biên phòng Sơn La cùng nhân dân bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.