Lãnh đạo các bộ, ngành dự buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Mục tiêu tăng trưởng quý 4 trên 12,5% là thách thức rất lớn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong cho biết, sáng 4-11, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026, các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đánh giá: tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong các kết quả nổi bật, có việc 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Tháng 10 tiếp tục xuất siêu trên 7,31 tỷ USD, giúp cải thiện cán cân thương mại. Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 708.570 tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch. Trong tháng 10, đã xử lý vướng mắc cho thêm 104 dự án, nâng tổng số dự án được tháo gỡ trong năm lên 3.661/4.963 dự án. Điều này góp phần đưa vào sử dụng gần 146.000ha đất, khơi thông nguồn vốn đầu tư dự kiến trên 2,64 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, thách thức cần tập trung xử lý. Mục tiêu tăng trưởng quý 4 trên 12,5% là thách thức rất lớn.

Áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 4,57%, cao hơn mục tiêu (khoảng 4,5% của cả năm). Mặt bằng lãi suất cho vay còn cao. Giải ngân đầu tư công ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 4-11. ﻿Ảnh: VIẾT CHUNG

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn. Thực hiện thực chất, minh bạch việc giảm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Thủ tướng chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, kiểm soát chi phí đầu vào của nền kinh tế; kích cầu tiêu dùng trong 2 tháng cuối năm.

Cùng với đó là ưu tiên cơ chế, nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để các đầu tàu kinh tế tăng trưởng cao hơn, đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng chung, trọng tâm là Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh…

Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương xử lý 1.206 dự án đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ để sớm đưa vào hoạt động.

Lãi suất huy động và cho vay đều giảm

Tại họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng giảm 0,5-1 điểm phần trăm/năm lãi suất huy động của các khoản tiền gửi mới phát sinh có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, làm nền tảng để giảm mặt bằng lãi suất nói chung.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà trả lời về điều hành lãi suất. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu giảm 1,5-2 điểm phần trăm đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Kết quả, về lãi suất niêm yết, các ngân hàng đã đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm/năm đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đến cuối tháng 10, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi giảm 0,4 điểm phần trăm so với thời điểm đầu tháng 10.

Đối với lãi suất cho vay thực tế, lãi suất cho vay phát sinh mới trong giai đoạn cuối tháng 10 vừa qua đã giảm 0,2-0,5 điểm phần trăm so với thời kỳ báo cáo đầu tháng 10. Ngoài ra, trên 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm 0,5-2 điểm phần trăm/năm…

Cũng theo Phó Thống đốc, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Quan điểm điều hành giá xuyên suốt là nỗ lực phấn đấu để thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI bình quân 2026 ở khoảng 4,5%”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu (xăng về 0%) và giảm giá điện 2% sẽ tác động đến ngân sách nhà nước và CPI. Riêng việc đưa thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về mức 0% trong thời gian từ tháng 11 đến hết tháng 3 dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách gần 7.000 tỷ đồng. Việc giảm giá điện 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giảm về 0% ước tính tác động đến CPI tháng 11-2026 so với tháng 10 giảm 0,5 điểm phần trăm; tác động đến CPI bình quân năm 2026 giảm 0,08 điểm phần trăm...