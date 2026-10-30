Thực hiện thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp ở nơi tạm trú hay nơi thường trú?

Trả lời:

Quy định về nơi thực hiện thủ tục lý lịch tư pháp đã được quy định tại các văn bản gồm: Nghị định số 216/2026/NĐ-CP ngày 18/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Quyết định số 4192/QĐ-BCA ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia liên thông VNeID thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; Quyết định số 5799/QĐ-BCA-V03 ngày 7/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, công dân đã có tài khoản định danh mức độ 2 có thể thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng Định danh quốc gia (VNeID) tại bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam.

Công dân chưa có tài khoản định danh mức độ 2 có thể nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp nơi cư trú hoặc nơi gần nhất hoặc qua dịch vụ bưu chính.