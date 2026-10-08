Thực hiện thành công phẫu thuật nội soi kẹp túi phình động mạch thận

Lược đồ minh hoạ phẫu thuật nội soi kẹp túi phình động mạch thận (Ảnh: BVCC)

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau hông lưng trái. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa với Khoa Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định không thể can thiệp bằng phương pháp thông thường do túi phình lớn và cổ rộng.

Ê-kíp phẫu thuật đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi kẹp túi phình động mạch thận cho người bệnh. Ca mổ diễn ra thuận lợi trong khoảng 115 phút. Nhờ phương pháp ít xâm lấn này, chỉ sau 1 ngày phẫu thuật, người bệnh đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường, rút ống dẫn lưu và dự kiến xuất viện sau 2 ngày.

Đây là trường hợp thứ hai được áp dụng thành công kỹ thuật kẹp túi phình động mạch thận tại Bệnh viện Nhân dân 115. So với phương pháp truyền thống là mổ cắt thận ra ngoài để sửa chữa mạch máu rồi ghép lại vào hố chậu (ghép thận tự thân) vốn tốn kém, thời gian nằm viện dài và cuộc mổ rất phức tạp, phẫu thuật nội soi kẹp túi phình mang lại nhiều ưu điểm vượt trội: chi phí hợp lý, thời gian hồi phục nhanh và bảo tồn trọn vẹn chức năng thận cho người bệnh.

Hiện nay trên thế giới tỷ lệ dị dạng phình thông động tĩnh mạch thận rất hiếm gặp, theo y văn tỷ lệ bệnh chỉ chiếm khoảng 0.04%. Khối phình khổng lồ thông động tĩnh mạch thận nếu không chủ động điều trị sẽ nguy cơ vỡ (có thể tự vỡ hoặc khi có chấn thương), đe dọa tính mạng cho người bệnh.