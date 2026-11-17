Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phẫu thuật Bentall nội soi toàn bộ cho bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch phức tạp. Ảnh: TTXVN phát

Toàn bộ các bước phức tạp, từ thay gốc và van động mạch chủ đến cắm lại hai động mạch vành nuôi tim được thực hiện dưới hình ảnh nội soi 3D qua những đường rạch da rất nhỏ ở ngực phải. Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện được kỹ thuật này và mở rộng cơ hội phẫu thuật điều trị cho nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp, từng bước tạo nền tảng hướng đến phẫu thuật robot trong tương lai.

Ba năm trước, nam bệnh nhân (48 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh) phát hiện có bệnh lý van tim. Thời gian gần đây, những cơn mệt và đuối sức xuất hiện rõ hơn mỗi khi làm việc nặng hoặc gắng sức mức độ vừa, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hằng ngày. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh có van động mạch chủ xơ hóa, hở nặng, đồng thời gốc động mạch chủ giãn 50mm. Trước mong muốn được phẫu thuật bằng phương pháp ít xâm lấn của người bệnh, các bác sĩ đã quyết định lựa chọn phẫu thuật Bentall nội soi toàn bộ.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thay vì phẫu thuật mở dọc xương ức truyền thống, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện bằng một cách tiếp cận hoàn toàn khác, nội soi toàn bộ qua 2 cổng thao tác. Toàn bộ các bước phức tạp, từ thay gốc và van động mạch chủ đến cắm lại hai động mạch vành nuôi tim, được thực hiện dưới hình ảnh nội soi 3D qua những đường rạch da rất nhỏ ở ngực phải. Điểm đặc biệt của kỹ thuật nằm ở cách bố trí 2 cổng thao tác, trong đó cổng chính khoảng 4 cm, kết hợp với camera nội soi 3D để tạo trường nhìn và không gian phù hợp. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là cắm lại hai gốc động mạch vành. Trong không gian giới hạn, chỉ một sai lệch về độ căng, độ xoắn hoặc điểm chảy máu tại miệng nối cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc mổ, đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp chặt chẽ của toàn ê-kíp.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tình trạng của người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh: TTXVN phát

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Trần Việt Chương, trong phẫu thuật tim, thời gian kẹp động mạch chủ là khoảng thời gian tim tạm ngừng hoạt động và được bảo vệ bằng dung dịch liệt tim. Vì vậy, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp luôn hướng đến kiểm soát thời gian kẹp động mạch chủ ngắn nhất có thể, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng các miệng nối và an toàn phẫu thuật. Ca mổ được thực hiện với thời gian kẹp động mạch chủ 160 phút, thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể 215 phút và tổng thời gian phẫu thuật khoảng 5 giờ. Đây là khoảng thời gian không dài đối với một phẫu thuật có mức độ phức tạp cao, đặc biệt khi toàn bộ thao tác được thực hiện bằng nội soi. Trong 160 phút, tim được bảo vệ bằng hai lần truyền dung dịch bảo vệ cơ tim; sau khi hoạt động trở lại, chức năng co bóp được ghi nhận tốt. Hiện người bệnh sức khỏe ổn định và đã được xuất viện về nhà.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thực hiện thành công Bentall nội soi toàn bộ qua 2 cổng thao tác đã mở rộng khả năng ứng dụng của phẫu thuật tim nội soi toàn bộ tại bệnh viện. Đến nay, kỹ thuật này đã được mở rộng thành công cho nhiều bệnh lý và kỹ thuật phức tạp như phẫu thuật sửa và thay đa van tim, phẫu thuật động mạch chủ, mở rộng đường thoát thất trái, từng bước tạo nền tảng hướng đến phẫu thuật robot trong tương lai.