Thực hiện thành công nút động mạch điều trị u xơ tử cung

Ngày 6/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công kỹ thuật nút động mạch tử cung điều trị u xơ tử cung cho một phụ nữ 40 tuổi, trong bối cảnh người bệnh gặp khó khăn trong việc tìm máu tương thích để phẫu thuật.

Bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thực hiện kỹ thuật nút động mạch tử cung điều trị u xơ tử cung cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.T.H. (40 tuổi, trú tại Nghệ An) nhập viện trong tình trạng suy kiệt, rong kinh kéo dài do tiền sử mắc u xơ tử cung. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ hemoglobin (Hb) của bệnh nhân chỉ còn 75 g/L, biểu hiện tình trạng thiếu máu.

Ban đầu, ê-kíp điều trị dự kiến tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u cơ trơn tử cung. Do phẫu thuật này tiềm ẩn nguy cơ mất máu cao, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm phản ứng chéo để chuẩn bị máu dự phòng.

Tuy nhiên, kết quả phản ứng chéo cho thấy người bệnh không tương thích với cả 30 đơn vị máu được thử nghiệm. Điều này đặt ra thách thức lớn cho phương án phẫu thuật, bởi nếu xảy ra mất máu trong hoặc sau mổ, việc truyền máu sẽ gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, các bác sĩ tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa và thống nhất lựa chọn kỹ thuật nút động mạch tử cung thay cho phẫu thuật bóc u.

Nút động mạch tử cung là kỹ thuật can thiệp nội mạch, đưa vật liệu gây tắc vào các nhánh động mạch cấp máu cho khối u, qua đó làm giảm dòng máu nuôi u. Khi nguồn máu nuôi bị hạn chế, khối u sẽ dần thoái triển, giúp kiểm soát các triệu chứng do u xơ tử cung gây ra.

Đây là lần đầu kỹ thuật nút động mạch tử cung điều trị u xơ tử cung được triển khai tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, các chỉ số sinh tồn của người bệnh ổn định trong và sau thủ thuật. Tình trạng rong kinh được kiểm soát, người bệnh phục hồi tốt và được xuất viện sau 5 ngày.

Sau 2 tháng tái khám, kết quả kiểm tra cho thấy thể tích khối u xơ tử cung giảm đáng kể. Người bệnh không còn rong kinh, nồng độ hemoglobin được cải thiện, tình trạng thiếu máu hồi phục mà không phải truyền thêm máu.

Theo các bác sĩ, nút động mạch tử cung có thể là một lựa chọn điều trị ở một số người bệnh u xơ tử cung, nhất là trường hợp có nguy cơ phẫu thuật cao, khó khăn trong chuẩn bị máu hoặc có nhu cầu bảo tồn tử cung. Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần căn cứ vào đặc điểm khối u và tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này giúp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mở rộng các phương pháp điều trị ít xâm lấn, thêm lựa chọn cho người bệnh u xơ tử cung, đặc biệt trong những trường hợp gặp khó khăn khi phẫu thuật và chuẩn bị máu.