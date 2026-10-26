Thực hiện thành công 2 ca ghép thận nhờ công nghệ bảo quản tạng máy LifePort

Các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện liên tiếp 2 ca ghép thận, xác lập kỷ lục bảo quản tạng lên tới 18 giờ.

Thành tựu này nâng tổng số ca ghép thận sử dụng máy LifePort tại đơn vị lên 5 trường hợp, đồng thời xác lập kỷ lục mới tại Việt Nam về thời gian bảo quản tạng lên tới 18 giờ trên hành trình vận chuyển xuyên Việt hơn 1.800 km.

Ở ca ghép ngày 4/10, bệnh nhi nam 12 tuổi đã tiếp nhận thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội; quả thận sau ghép đã phục hồi chức năng và tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Tiếp đó, ở ca ghép ngày 15/10, nguồn tạng được tiếp nhận từ người hiến chết toàn não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ê-kíp phẫu thuật đã di chuyển ô tô xuyên đêm 9 giờ từ Huế vào Gia Lai để lấy tạng, sau đó bảo quản thận bằng máy LifePort và vận chuyển bằng đường hàng không qua 2 chặng Pleiku – Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Nhất – Huế.

Toàn bộ hành trình kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút với thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến khoảng 18 giờ. Dù trải qua chặng đường dài, thận ghép ngay sau khi tái tưới máu đã hồng hào và tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành lấy thận từ máy LifePort.

Đến sáng nay (26/10), theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sức khỏe của cả 2 bệnh nhân đều ổn định và phục hồi tốt. Thành công này khẳng định hiệu quả thiết yếu của công nghệ LifePort khi tiếp nhận nguồn tạng từ các địa phương xa trung tâm ghép, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân giai đoạn cuối.