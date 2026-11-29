Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Phát triển theo mô hình đa trung tâm, gắn với các trục động lực

Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được quy định tại Quyết định số 2333/QĐ-TTg ngày 28/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế vùng gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới và tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; tổ chức phát triển kinh tế vùng theo hướng nhanh, bền vững, trên cơ sở phát huy liên kết biển - cao nguyên - biên giới.

Các ngành, lĩnh vực có lợi thế của vùng được ưu tiên phát triển gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp định hướng quốc gia; nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng công nghệ cao; du lịch biển, đảo, sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa; dịch vụ logistics, tài chính, thương mại, dịch vụ số và kinh tế biển…

Vùng sẽ tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, gắn với các trục động lực, hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng; phát huy vai trò của Đà Nẵng là trung tâm vùng, Gia Lai là cực tăng trưởng khu vực trung tâm, Lâm Đồng là cực tăng trưởng phía Nam; đồng thời hình thành, phát triển các tiểu vùng phía Bắc, trung tâm và phía Nam có chức năng bổ trợ, liên kết chặt chẽ với nhau.

Đồng bằng sông Hồng: Hướng tới hình thành vùng kinh tế tri thức - công nghệ cao hàng đầu cả nước

Tại Quyết định số 2334/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Không gian kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng được định hướng phát triển theo hướng mở, linh hoạt, gắn với các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và chuỗi đô thị động lực . Ảnh: Đức Thanh

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của vùng là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, liên thông, hiện đại, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh và tăng trưởng xanh, kết nối hiệu quả nội vùng, liên vùng và quốc tế, gắn với các hành lang kinh tế trọng điểm.

Không gian kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng được định hướng phát triển theo hướng mở, linh hoạt, gắn với các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và chuỗi đô thị động lực (như Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh) và chuỗi giá trị ngành (công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ô tô, chip bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa…), liên kết vùng, quốc gia và quốc tế.

Vùng sẽ hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số; phát triển và nâng cao hiệu quả các khu kinh tế ven biển, khu thương mại tự do, khu công nghiệp thông minh với hạ tầng xanh, hiện đại, quản trị số. Thu hút đầu tư có chọn lọc vào các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng lớn như điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, sản xuất ô tô, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế số, hướng tới hình thành vùng kinh tế tri thức - công nghệ cao hàng đầu cả nước.

Về định hướng phát triển các ngành kinh tế, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, xanh và có giá trị gia tăng cao, trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo hàng đầu của cả nước; phát triển dịch vụ hiện đại, đa dạng, chất lượng cao và hội nhập quốc tế; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn gắn với phân vùng các khu sản xuất trồng trọt tập trung, ứng dụng công nghệ cao

Cùng với đó, phát triển hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới đô thị quốc gia; kinh tế đô thị trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng vùng.

Vùng Đông Nam Bộ: Tạo đột phá từ các động lực tăng trưởng mới

Theo Quyết định số 2335/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đông Nam Bộ sẽ tập trung xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại kinh tế vùng, tạo đột phá nâng cao năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển một số ngành công nghiệp, dịch vụ hiện đại trở thành các động lực tăng trưởng mới như công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính (gắn với hình thành trung tâm tài chính quốc tế), logistics, kinh tế không gian tầm thấp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao của vùng và cả nước.

Xây dựng đô thị TP. Hồ Chí Minh hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa. Ảnh: Lê Toàn

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là cảng biển và kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí, hóa dầu, du lịch biển, đảo, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; tập trung phát triển vùng động lực phía Nam (vùng động lực quốc gia) trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Xây dựng đô thị TP. Hồ Chí Minh hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế, trở thành siêu đô thị đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị của khu vực.

Bên cạnh đó, hình thành và phát triển các hành lang kinh tế; kết nối hiệu quả các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế và làm cơ sở để tổ chức lại không gian phát triển vùng.

Đồng bằng sông Cửu Long: Tăng cường kết nối, tạo ra các địa bàn động lực

Quyết định số 2336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm của vùng bao gồm: xây dựng cơ chế và tăng cường các hoạt động điều phối vùng, thúc đẩy thực thi hiệu quả quy hoạch vùng trên không gian liên tỉnh trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu; thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng tâm của vùng. Cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường quảng bá xúc tiến đầu tư liên vùng và quốc tế, tăng cường hiệu quả, phân bổ và sử dụng các nguồn lực trên toàn vùng.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng theo hành lang Bắc - Nam, tăng cường các phương thức kết nối giữa các trung tâm của vùng với TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ; phát triển các trung tâm tổng hợp, chuyên ngành, hình thành các hành lang đô thị - dịch vụ - công nghiệp, liên kết và hỗ trợ các chức năng theo quy mô vùng, tạo ra các địa bàn động lực.../.