Thực hiện Phong trào 'Bình dân học vụ' số gắn với xây dựng ngành quân nhu chính quy, hiện đại

Hội nghị đánh giá, năm 2025 và 2026, Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân nhu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa phong trào đi vào thực chất; gắn việc học tập, bồi dưỡng kỹ năng số với nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành quân nhu chính quy, hiện đại.

Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai thường xuyên. Cục đã xây dựng banner liên kết trực tiếp với nền tảng “Bình dân học vụ số” của Bộ Quốc phòng trên Cổng thông tin điện tử Cục Quân nhu. Đẩy mạnh tuyên truyền qua chuyên mục “Chuyển đổi số” và các phương tiện truyền thông nội bộ. Chú trọng tuyên truyền xây dựng văn hóa học tập số; phổ cập kỹ năng số thiết yếu; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, hiệu quả. Cán bộ, nhân viên được khuyến khích đăng ký, khai thác các tài khoản ứng dụng trợ lý ảo và công cụ AI phục vụ học tập, cập nhật tri thức, phát triển kỹ năng số.

Đại tá Hoàng Thái Son, Phó cục trưởng Cục Quân nhu chủ trì hội nghị.

Việc tổ chức học tập, kiểm tra, đánh giá kỹ năng số được triển khai theo kế hoạch. Năm 2025 và 2026 đã tạo lập hơn 800 tài khoản, kết quả kiểm tra, đánh giá đạt 100%. Bên cạnh việc học tập trên nền tảng, nội dung bồi dưỡng kiến thức số gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng. Chú trọng khả năng khai thác nền tảng số, sử dụng phần mềm phục vụ công việc, xử lý văn bản điện tử, khai thác dữ liệu và nhận diện nguy cơ mất an toàn thông tin; chuyển từ hoàn thành nội dung học tập sang hình thành năng lực ứng dụng, sử dụng thường xuyên, thành thạo trong thực tiễn.

Về ứng dụng công nghệ số, xây dựng môi trường học tập số gắn với nhiệm vụ công tác quân nhu, Cục đẩy mạnh khai thác các nền tảng số, phần mềm quản lý, điều hành và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong công tác chỉ huy, điều hành theo đúng quy định. Việc ứng dụng kỹ năng số được định hướng vào các khâu nghiệp vụ của ngành quân nhu, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý số lượng, chất lượng vật chất, trang bị quân nhu; theo dõi bảo đảm tiêu chuẩn quân trang; quản lý kho hàng; tổng hợp, phân tích số liệu và tổ chức bảo đảm quân nhu cho các lực lượng.

Các đại biểu dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu các đơn vị trực thuộc.

Về xây dựng, duy trì mô hình phổ cập kỹ năng số và lực lượng nòng cốt, Cục Quân nhu đã tổ chức phát động Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”; triển khai mô hình “Đại sứ số” theo phương thức người có kỹ năng hướng dẫn, hỗ trợ người học. Mỗi cơ quan, đơn vị, bộ phận lựa chọn cán bộ, nhân viên có kỹ năng số nòng cốt để trực tiếp hướng dẫn đồng đội khai thác phần mềm dùng chung và cơ sở dữ liệu ngành.

Đồng thời duy trì hoạt động của “Tổ hỗ trợ số”, “Tổ tư vấn kỹ năng số”, hỗ trợ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khi sử dụng nền tảng, công cụ số; góp phần bồi dưỡng về trình độ kỹ năng số giữa các nhóm đối tượng, tạo điều kiện để việc học tập được duy trì thường xuyên, gắn với nhiệm vụ hằng ngày.