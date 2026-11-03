Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 353 ngày 11-9-2026 của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Nghị định số 353 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và toàn xã hội trong việc bảo đảm quyền học tập của công dân; tập trung huy động 100% trẻ em từ 5 đến 6 tuổi đến lớp, học sinh trong độ tuổi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Học sinh Trường Mầm non Ninh Chử (phường Ninh Chử). Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị định này trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành kế hoạch, chương trình bảo đảm các mục tiêu về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ; chủ trì xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý lĩnh vực giáo dục, đào tạo vào thời điểm xây dựng dự toán hàng năm của các cơ quan, địa phương…

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã và các cơ sở giáo dục; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ; quản lý, kiểm tra, xác thực và khai thác dữ liệu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ trên môi trường số; chủ trì kết nối, đồng bộ Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu ngành y tế phục vụ công tác rà soát, quản lý đối tượng; rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục, nhu cầu trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhà giáo; hướng dẫn các cơ sở giáo dục bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức theo chuyên môn cho phù hợp với định mức và chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng dạy và học...

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kết nối, chia sẻ, khai thác và xác thực dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với trẻ em từ 5 đến 6 tuổi (phổ cập mầm non), người từ 6 đến 18 tuổi (giáo dục bắt buộc) và người từ 15 đến 60 tuổi (xóa mù chữ); cung cấp, xác thực dữ liệu phục vụ việc xác định các nhóm đối tượng đặc thù (người thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; đối tượng bảo trợ xã hội; trẻ em khuyết tật) làm căn cứ cập nhật kịp thời lên Hệ thống thông tin quản lý số và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định; chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin cư trú thực tế, biến động dân số (tạm trú, tạm vắng, chuyển đi, chuyển đến) để bảo đảm dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm; quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ cấp xã; phân công người theo dõi; thực hiện điều tra, cập nhật, quản lý đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ trên địa bàn...

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng được giao để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị định số 353; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để UBND hướng dẫn xử lý.