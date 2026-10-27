Thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4

Trong buổi sáng, cuộc diễn tập thực hiện nội dung chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.

Dưới sự điều hành của Ban chỉ đạo, các khung tập của Quân khu 4, các địa phương, bộ CHQS các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai nội dung theo kế hoạch, thực hành đầy đủ các bước chuyển trạng thái theo đúng trình tự. Qua đó, kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp; đồng thời, đánh giá khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử trí các tình huống.

Hội nghị phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Quân khu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Cũng trong buổi sáng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu tham quan Đồn Biên phòng Hương Quang (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) thực hành đánh địch đột nhập, bảo vệ biên giới qua truyền hình trực tuyến.

Quá trình thực hành đặt ra yêu cầu cao về khả năng nắm, đánh giá tình hình, tổ chức lực lượng, xây dựng kế hoạch và triển khai phương án tác chiến. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang cùng các lực lượng phối thuộc đã vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, phương tiện, phối hợp xử trí tình huống theo đúng phương án, bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Một trong những nội dung trọng tâm diễn tập ngày hôm nay là thực binh xử lý tình huống A2 tại tỉnh Nghệ An, với các nội dung phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự; đánh bắt khủng bố và phòng, chống cháy, nổ. Các tình huống được xây dựng theo hướng liên hoàn, có sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện, sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị, đòi hỏi khả năng chỉ huy, điều hành linh hoạt, sự phối hợp chặt chẽ và xử trí kịp thời của các lực lượng trong từng giai đoạn.

Diễn tập xử lý tình huống A2 tại tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình thực hành, các lực lượng triển khai nhiệm vụ theo đúng phương án; kết hợp tuyên truyền, vận động với tổ chức lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh. Các bộ phận thực hành đồng bộ những nội dung phân luồng giao thông, chia cắt các nhóm gây rối, khống chế, bắt giữ đối tượng cầm đầu, đánh bắt lực lượng khủng bố và tổ chức chữa cháy, cứu nạn theo tình huống giả định.

Sự phối hợp giữa các lực lượng được thể hiện xuyên suốt quá trình diễn tập, góp phần nâng cao khả năng xử trí tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao diễn tập xử lý tình huống A2 của tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham quan diễn tập xử lý tình huống A2 tại tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương (thứ sáu, từ phải sang) cùng các đại biểu trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia diễn tập xử lý tình huống A2 tại tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá của ban chỉ đạo diễn tập, các nội dung diễn tập ngày 27-10 được tổ chức theo đúng kế hoạch, bảo đảm tính liên hoàn, sát thực tế.

Điểm nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, chỉ huy, điều hành; hành động của người chỉ huy và các phân đội khẩn trương, linh hoạt; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chặt chẽ.

Trong đó, nội dung thực binh xử lý tình huống A2 tại Nghệ An để lại ấn tượng với các đại biểu tham quan bởi sự chuẩn bị công phu, tổ chức thực hành thuần thục và khả năng xử trí đồng bộ các tình huống.