Thực hiện nhất quán nguyên tắc 'đúng - đủ - sạch - sống' xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tổ chức triển khai công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Trong 20 ngày cao điểm (từ ngày 1 đến ngày 21/10), toàn tỉnh đã bổ sung thêm 97.089 thửa đất có cơ sở dữ liệu. Theo đó, nhóm 1 tăng thêm 68.448 thửa bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”; nhóm 2 tăng 28.641 thửa; Nhóm 3 giảm 70.397 thửa nhờ triển khai chiến dịch 120 ngày đêm và phương pháp định vị dạng điểm chuyển sang nhóm 2. Với việc chốt mẫu số chuẩn của toàn tỉnh hiện tại là trên 2 triệu thửa đã được báo cáo về Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các địa phương được hỗ trợ tháo gỡ 24 lỗi kỹ thuật để xử lý khoảng chênh lệch đồng bộ giữa 2 hệ thống VDBLIS và VNLIS (phần mềm chuyên dụng được sử dụng trong quản lý, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Các đại biểu dự cuộc họp và các địa phương đã thảo luận, trao đổi, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gồm: Dữ liệu thửa đất thuộc trường hợp định vị dạng điểm nhưng hiện đang định vị dạng vùng; xử lý thực trạng khối lượng, số lượng chênh lệch vướng mắc trong chiến dịch xóa khoảng chênh của 2 hệ thống VDBLIS và VNLIS.

Đại biểu các sở, ngành của tỉnh dự cuộc họp.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh đợt cao điểm chiến dịch 15 ngày đêm đến ngày 30/10/2026, yêu cầu các địa phương tập trung tối đa nhân lực, xử lý dứt điểm các lỗi, đảm bảo thông luồng toàn bộ dữ liệu đồng bộ lên VNLIS của Trung ương. Với các dự án đo đạc mới, UBND các xã, phường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, dự toán đo đạc bản đồ địa chính chính quy với các xã đã phê duyệt chủ trương…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các sở, ngành các địa phương thực hiện nhất quán nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống”, thống nhất dùng chung, thực hiện tốt việc rà soát, sàng lọc cơ sở dữ liệu thuộc nhóm 2. Liên thông với VNeID để chuẩn hóa dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư. Tập trung nhân lực, phối hợp giải quyết dữ liệu bị kẹt với 24 lỗi, đôn đốc xử lý, thông luồng dữ liệu với trung ương. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường lên cơ chế rà soát, chấm điểm KPI của tỉnh trong cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai…