Ngày 2-11, Chính phủ ban hành Nghị định số 399 quy định mức lương tối thiểu (MLTT) đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027. Để hiểu rõ việc áp dụng nghị định trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phỏng vấn ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

- Ông cho biết mức lương tối thiểu mới được áp dụng trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-1-2027 như thế nào?

- Nghị định số 399 thay thế Nghị định số 293, ngày 10-11-2025 của Chính phủ về cùng nội dung. Theo đó, MLTT áp dụng tại Khánh Hòa được phân thành 3 vùng. Cụ thể, vùng II có MLTT tháng là 5.080.000 đồng, MLTT giờ là 24.400 đồng. Mức này áp dụng đối với NLĐ làm việc tại các phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi, Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã: Nam Cam Ranh, Bắc Ninh Hòa, Tân Định, Nam Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Thuận Bắc, Công Hải.

Vùng III có MLTT tháng là 4.450.000 đồng, MLTT giờ là 21.400 đồng. Mức này áp dụng tại các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Suối Hiệp, Diên Thọ, Diên Lâm, Cam Lâm, Suối Dầu, Cam Hiệp, Cam An, Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu, Phước Dinh, Ninh Hải, Xuân Hải, Vĩnh Hải, Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà. Đối với các xã, phường và đặc khu còn lại thuộc vùng IV, MLTT tháng là 4.040.000 đồng, MLTT giờ là 19.400 đồng.

- Khi áp dụng mức lương tối thiểu mới, các đơn vị cần lưu ý những nguyên tắc nào, thưa ông?

- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng MLTT quy định của địa bàn đó. Trường hợp người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động tại nhiều địa bàn có MLTT khác nhau thì từng đơn vị, chi nhánh áp dụng MLTT theo địa bàn nơi hoạt động. Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có MLTT khác nhau thì áp dụng MLTT của địa bàn có mức cao nhất.

Đối với địa bàn có sự thay đổi về tên gọi, chia tách hoặc được thành lập từ một hay nhiều địa bàn có MLTT khác nhau, việc áp dụng được thực hiện như sau: Địa bàn đổi tên hoặc chia tách tạm thời áp dụng MLTT của địa bàn trước khi thay đổi. Địa bàn mới được thành lập từ một hoặc nhiều địa bàn có MLTT khác nhau thì áp dụng mức của địa bàn có mức cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

- Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ được hiểu và áp dụng như thế nào? Đối với người lao động hưởng lương theo ngày, tuần, sản phẩm hoặc lương khoán thì thực hiện ra sao, thưa ông?

- MLTT tháng là mức thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương cho NLĐ hưởng lương theo tháng. NLĐ làm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận thì tiền lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn MLTT tháng của vùng tương ứng. Tương tự, MLTT giờ là mức thấp nhất làm cơ sở thỏa thuận và trả lương cho NLĐ hưởng lương theo giờ. Khi hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, tiền lương tính theo giờ không được thấp hơn MLTT giờ.

Đối với NLĐ hưởng lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, doanh nghiệp (DN) phải quy đổi tiền lương theo tháng hoặc giờ để đối chiếu, bảo đảm không thấp hơn mức quy định. Cụ thể, lương tuần được quy đổi sang lương tháng bằng cách lấy mức lương tuần nhân 52 tuần rồi chia 12 tháng; mức lương ngày được nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng. Với lương sản phẩm, lương khoán, căn cứ tiền lương thực tế trong thời giờ làm việc bình thường của tháng.

Nếu quy đổi theo giờ, lương tuần hoặc ngày được chia cho số giờ làm việc bình thường tương ứng; lương sản phẩm, lương khoán được chia cho số giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện nhiệm vụ khoán. Việc quy đổi phải căn cứ thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật lao động.

- Khi áp dụng mức lương tối thiểu mới, người sử dụng lao động phải làm gì để bảo đảm quyền lợi của người lao động?

- Người sử dụng lao động cần rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định của đơn vị để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với MLTT mới. Đặc biệt, việc điều chỉnh tiền lương không được làm ảnh hưởng đến những chế độ, quyền lợi khác của NLĐ. Người sử dụng lao động không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với những nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho NLĐ so với quy định tại Nghị định số 399 thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Giờ làm việc của người lao động Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

- Để triển khai nghiêm quy định, các doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị liên quan cần làm gì, thưa ông?

- Người sử dụng lao động cần chủ động rà soát, điều chỉnh thang lương, bảng lương, định mức lao động, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm đúng quy định trước ngày 1-1-2027. Đồng thời, công khai kết quả rà soát, điều chỉnh mức lương mới để NLĐ biết; phối hợp với tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở (nếu có) tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết các kiến nghị phát sinh, không để xảy ra tranh chấp lao động, đình công.

Về phía NLĐ cần tìm hiểu quy định về MLTT áp dụng tại địa bàn nơi làm việc, đồng thời nắm rõ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi của mình.

Các sở, ban, ngành, địa phương cần tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị định đến người sử dụng lao động và NLĐ trên địa bàn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các DN. Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, DN điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, thương lượng, rà soát, điều chỉnh hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm quyền lợi của các bên.

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương và DN phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

- Trân trọng cảm ơn ông!