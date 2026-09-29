Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ

Đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ và đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, cùng chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ trì và phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện tình hình xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và tinh thần đoàn kết nội bộ tại các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thời gian qua; làm rõ những kết quả đạt được, cùng hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Qua đó, đề ra giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Tỉnh uỷ, kết hợp trực tuyến đến 64 điểm cầu các đảng uỷ xã, phường.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, trình bày báo cáo về việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và xây dựng đoàn kết nội bộ của các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Theo báo cáo, cấp uỷ, ban thường vụ đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế làm việc theo quy định của Trung ương, Tỉnh uỷ, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Quy chế quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân và mối quan hệ công tác.

Việc thực hiện quy chế làm việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phần thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn, cách làm hiệu quả; đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, giải pháp trong xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và xây dựng đoàn kết nội bộ tại cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND tỉnh, phát biểu về tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nhấn mạnh, các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần xác định việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và củng cố đoàn kết nội bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh yêu cầu quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ.

Mỗi đồng chí cấp uỷ viên, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu trong thực hiện quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; nói đi đôi với làm; phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng; cùng tập thể cấp uỷ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện và chấp hành nghiêm quy chế làm việc; quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trên cơ sở các nguyên tắc, quy định của Đảng./.