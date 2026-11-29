Lực lượng dân quân, Ban Chỉ huy quân sự xã Vệ Giang (Quảng Ngãi) giúp nhân dân di dời hoa cúc trong nước lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Để tiếp tục ứng phó với diễn biến mưa lũ ở miền Trung, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và Công điện số 66/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 28/11 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Sau khi lũ rút, các địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh với tinh thần là lũ rút đến đâu xử lý ngay đến đó.

Các địa phương tổng hợp thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ nếu có (gạo cứu đói, giống, thuốc chữa bệnh, kinh phí...) gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế để xuất cấp theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Cùng với đó là duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư, tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát tình hình thiên tai, tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả và chủ động xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 29/11, mưa lũ từ ngày 24/11 đến nay tại tỉnh Quảng Ngãi đã làm 2 nhà bị sập đổ, 46 nhà hư hỏng, tốc mái, 2.706 nhà bị ngập, sơ tán, đưa 599 hộ vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Hiện nước đã rút, nhà dân cơ bản hết ngập.

Tỉnh Gia Lai có 2.408 nhà bị ngập (phường Quy Nhơn Bắc khoảng 2.005 hộ trong vùng ngập úng tại 8 khu phố, một số nơi ngập sâu 1,2-1,5m; phường Quy Nhơn Nam 250 hộ, xã Cát Tiến khoảng 90 hộ; phường Quy Nhơn Tây 40 hộ; phường Hoài Nhơn Bắc 23 nhà). Có 301 hộ/1.007 nhân khẩu đã sơ tán đến nơi an toàn. Hiện nước đã rút, nhà dân cơ bản hết ngập.

Thành phố Đà Nẵng có 194 nhà bị ngập; 8 hộ có nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn. Tỉnh Đắk Lắk có 228 nhà bị ngập, hiện nước đang rút; di dời, sơ tán 504 hộ/1.380 khẩu khỏi khu vực nguy hiểm.

Cùng với đó, mưa lũ đã làm 339,4 ha hoa màu, cây trồng bị thiệt hại (Quảng Ngãi 151,4ha, Gia Lai 156ha, Đắk Lắk 32ha); 12 điểm trường học bị hư hỏng (Quảng Ngãi 10, Đắk Lắk 2); 1 tàu cá bị chìm khi đang neo đậu (Quảng Ngãi). Trước tình hình mưa lũ lớn, xã Phú Hòa 2 (Đắk Lắk) đã cho học sinh nghỉ học.

Đối với lĩnh vực giao thông, tại tỉnh Quảng Trị đã xảy ra sụt trượt mái taluy dương tại vị trí Km9+400 - Quốc lộ 15D (đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu Quốc tế La Lay) gây ách tắc giao thông trên tuyến (đây cũng là vị trí đã xảy ra sạt lở ngày 11/11 và 25/11/2026). Hiện phát hiện một quả bom trên đống đất đá sụt, công tác đảm bảo giao thông sẽ được tiến hành tiếp sau khi các lực lượng chức năng xử lý bom mìn.

Thành phố Huế hiện nước đã rút, các tuyến đường thông xe. Thành phố Đà Nẵng có 4 vị trí tắc do lũ, ngập lụt, nước dâng tại đường tỉnh 615 (2 vị trí), đường tỉnh 615B (2 vị trí); 38 vị trí ngập lụt tại các cầu, ngầm tràn, tuyến đường giao thông và khu vực trũng thấp, 2 vị trí sạt lở, 3 khu vực bị cô lập.

Tỉnh Quảng Ngãi sạt lở, hư hỏng 3 vị trí tại đường Trường Sơn Đông và hơn 100 vị trí trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh như Quốc lộ 24, Quốc lộ 24C, đường tỉnh 624, đường tỉnh 626, đường tỉnh 673, đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh, đường tỉnh 628 và sạt lở, hư hỏng trên 106 tuyến đường thuộc 33 xã.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường ĐT647 qua xã miền núi Phú Mỡ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Do ảnh hưởng mưa lũ, tỉnh Gia Lai có cầu Bà Lương (Km17+595, Quốc lộ 19C) sân cầu, mố cầu tiếp tục bị xói lở, hư hỏng nặng hiện đã tạm dừng lưu thông; cầu thép đường sắt tại Km1112+240 (Suối Bụt, xã Canh Vinh) bị xói trôi nền đường sau mố phía Nam khoảng 8 m, sâu 7 m, phải phong tỏa khu gian Tân Vinh-Vân Canh; cầu tạm phục vụ thi công cầu An Lão (đường tỉnh 629) bị xói lở mố M1; sạt lở đá tại Km10+550 Quốc lộ 1D; đèo Nha Sam (xã Canh Vinh) tiếp tục sạt lở đất, đá; sạt lở tuyến ĐH01, thôn 5 xã An Vinh dài khoảng 15 m với khối lượng khoảng 100 m3 đất đá, tuyến ĐH 02 (5B) khu vực Long Vo, xã An Lão bị sạt lở trên 350 m3 đất đá; đường 5B An Hưng Bắc sạt lở khoảng 20 m3 đất đá.

Ngoài ra, đường La Vuông, xã An Lão bị hàm ếch dài 50m, tuyến đường Criem phường Hoài Nhơn Bắc dài 100 m bị sạt lở khoảng 500 m3 đất đá; đường bê tông giao thông nông thôn ở thôn Tây Xuân, xã Tây Sơn bị lở 7m đường dẫn vào đầu cầu Quốc lộ 19 và ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại một số đoạn trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1D, Quốc lộ 19, đường tỉnh 629, đường tỉnh 631, đường tỉnh 636, đường tỉnh 639, đường tỉnh 640, đường đô thị; nhiều ngầm tràn và một số tuyến tại thôn Tân Thạnh Đạt, xã Cát Tiến còn ngập. Đến 15 giờ ngày 29/11, xã Tuy Phước còn 10 điểm tràn có nước tràn qua (sâu 0,25-1m); xã Tuy Phước Bắc có một số tràn, tuyến đường trũng thấp còn bị chia cắt.

Tỉnh Đắk Lắc không còn điểm tắc do ngập hoặc sạt lở, các phương tiện lưu thông bình thường. Tỉnh Khánh Hòa hiện nay nước đã rút, đã xử lý xong khu vực sạt lở, phương tiện lưu thông bình thường.

Mưa lũ cũng đã gây sạt lở, hư hỏng 5.363m kênh mương (Gia Lai, Quảng Ngãi); 8 cầu, cống bị hư hỏng (Quảng Ngãi); 530m kè (Quảng Ngãi). Tỉnh Quảng Ngãi có 14 điểm sạt lở đồi, núi ở các xã: Ngọc Linh, Ba Vì, Tây Trà, Sơn Kỳ, Ba Tô, Thanh Bồng, Trường Giang và phường Trương Quang Trọng; bờ sông, bờ suối tại 29 vị trí/20 xã tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở.

Tỉnh Gia Lai có 6 vị trí bờ sông, bờ suối bị sạt lở với chiều dài 2.140m. Thành phố Đà Nẵng sạt lở tại khu vực Tiểu Tây trên tuyến đường ĐH11, thôn Ngọc Tú, xã Phú Ninh với khối lượng khoảng 20m3 đất đá; 1 điểm sạt lở tại Km128 đường Đông Trường Sơn, thuộc xã Trà Vân với khối lượng đất đá khoảng 90m3.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống người dân.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, thống kê thiệt hại./.