Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57 tiếp tục được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu năm đến nay, Cơ quan Thường trực BCĐ cấp tỉnh đã kiên trì thực hiện nguyên tắc “chỉ tính hoàn thành khi có sản phẩm, minh chứng”. Cách làm này đã được Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận, đưa Thanh Hóa trở thành một trong 5 địa phương bước đầu thực hiện theo dõi tiến độ gắn với sản phẩm, minh chứng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 173/273 nhiệm vụ do Trung ương giao; 498/914 nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ cấp tỉnh và Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh giao.

Đặc biệt, Thanh Hóa là địa phương thứ hai trong cả nước sau TP Hà Nội đã thành lập và đưa vào hoạt động Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa và Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa.

Giám đốc Sở KH&CN Trần Duy Bình phát biểu tại hội nghị.

Về thủ tục hành chính, toàn tỉnh có 1.701/2.085 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ 81,58%; đã phân cấp, ủy quyền 760 thủ tục hành chính, đứng đầu cả nước.

Cùng với đó, nhiều mô hình chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp được triển khai hiệu quả như: Mô hình Dịch vụ công lưu động hỗ trợ 41.339 lượt người, 8.345 hồ sơ trực tuyến, tiết kiệm khoảng 4,13 tỷ đồng chi phí đi lại; Mô hình Kiosk thông minh tại 12 đơn vị thí điểm, thu hút gần 60.000 lượt tiếp cận; Mô hình liên thông khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi hỗ trợ trên 8.000 trường hợp, là địa phương đầu tiên cả nước triển khai.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Dữ liệu số từng bước trở thành nền tảng quản trị; định danh và tiện ích số được mở rộng trên phạm vi toàn tỉnh; kinh tế số, xã hội số có bước phát triển; ứng dụng công nghệ từng bước đi vào sản xuất, kinh doanh và đời sống...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng đã phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy KHCN, ĐMST và CĐS trên các lĩnh vực trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả của các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã đạt được.

Bên cạnh kết quả tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: nhiều nhiệm vụ chậm chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể; nguồn lực đã bố trí nhưng chậm chuyển hóa thành kết quả; chất lượng dữ liệu chưa đồng đều, việc kết nối, chia sẻ và khai thác còn hạn chế; KHCN, ĐMST chưa tạo được động lực tăng trưởng tương xứng với tiềm năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện, người đứng đầu một số nơi chưa trực tiếp chỉ đạo, còn giao khoán cho chuyên viên; tư duy còn nặng về hoàn thành thủ tục, chưa lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm; khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với từng nhiệm vụ chậm tiến độ, hiệu quả thấp do nguyên nhân chủ quan.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm “3 chuyển đổi”: Từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, sản phẩm; từ xây dựng nền tảng sang khai thác giá trị; từ đo lường đầu vào sang đánh giá đóng góp cho tăng trưởng. Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Thời gian còn lại của năm 2026 chỉ hơn một tháng. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm “3 chuyển đổi”: Từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, sản phẩm; từ xây dựng nền tảng sang khai thác giá trị; từ đo lường đầu vào sang đánh giá đóng góp cho tăng trưởng. Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ đến hạn trong năm 2026. Đồng thời tập trung khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân, bảo đảm vốn được chuyển hóa thành sản phẩm; khẩn trương bảo đảm trang thiết bị cho bộ phận “một cửa” cấp xã.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường phải cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ được giao thành từng việc, gắn với sản phẩm, thời hạn và người chịu trách nhiệm; trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả, không để phát sinh nhiệm vụ chậm, muộn do nguyên nhân chủ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Cùng với đó đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và chuyên ngành; đưa tiện ích số đến từng người dân, từng địa bàn; các sở, ngành, địa phương lựa chọn các sản phẩm có khả năng đo lường hiệu quả kinh tế để đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2027...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu ngay sau hội nghị, người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường phải cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ được giao thành từng việc, gắn với sản phẩm, thời hạn và người chịu trách nhiệm; trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả, không để phát sinh nhiệm vụ chậm, muộn do nguyên nhân chủ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai mô hình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” tại cơ sở y tế.