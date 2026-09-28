Thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị: Trao quyền gắn với trách nhiệm

Phân quyền để chủ động hành động

Một trong những nguyên nhân khiến cán bộ còn tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm là quyền hạn chưa đi cùng với nhiệm vụ được giao. Có việc cán bộ phải chịu trách nhiệm nhưng lại không có đủ thẩm quyền để quyết định, muốn giải quyết vẫn phải xin ý kiến qua nhiều cấp. Điều này dễ làm phát sinh tâm lý chờ đợi, sợ sai, không dám chủ động. Nghị quyết số 24 -NQ/TW yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm, đồng thời có cơ chế kiểm soát và bảo vệ cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ. Khi được giao đúng quyền, rõ trách nhiệm, cán bộ sẽ có điều kiện chủ động quyết định, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tạo ra kết quả cụ thể.

Dự án đầu tư công đường kết nối ĐT.294 với ĐT.398B trên địa bàn xã Phúc Hòa được đẩy nhanh tiến độ, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, đưa nguồn lực đầu tư sớm phát huy hiệu quả.

Tại phường Kép, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Các nhiệm vụ được lượng hóa bằng chỉ tiêu, sản phẩm đầu ra và tiêu chí đánh giá kết quả; tiến độ được theo dõi, giám sát thường xuyên qua hệ thống chỉ số điều hành và minh chứng điện tử. Trong khi chờ hướng dẫn của thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Kép đã chủ động triển khai rà soát, chỉnh lý hồ sơ, dữ liệu; đồng thời thành lập tổ hỗ trợ số hóa gồm 13 thành viên, giao tổ trưởng trực tiếp phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả trước Thường trực Đảng ủy.

Cách làm “vừa làm, vừa nghiên cứu, tham mưu phương pháp” gắn với các mốc tiến độ cụ thể đã tạo chuyển biến rõ nét. Đến nay, 1.590/1.590 hồ sơ đảng viên do Đảng ủy phường quản lý được rà soát, chỉnh lý và scan; 1.541 hồ sơ (đạt gần 97%) đã được ký xác thực bằng chứng thư số và cập nhật lên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Dữ liệu của 1.412/1.590 đảng viên được làm sạch, làm giàu, đạt 88,8%...

Trao quyền không chỉ tạo điều kiện để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn mà còn mở ra không gian để cơ sở chủ động đổi mới cách làm, cải tiến quy trình, tháo gỡ vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm được xác định rõ, những cách làm mới có thể nhanh chóng được đưa vào thực tiễn.

Kiểm soát để cán bộ yên tâm cống hiến

Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Đảng ủy xã Hợp Thịnh giao UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai “Quy trình liên thông khép kín xử lý tại chỗ hồ sơ lĩnh vực tư pháp”. Hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết dứt điểm ngay trong ngày, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần. Nhờ đó, xã Hợp Thịnh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn thành phố về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trao quyền không chỉ tạo điều kiện để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn mà còn mở ra không gian để cơ sở chủ động đổi mới cách làm, cải tiến quy trình, tháo gỡ vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả.

Ở phường Việt Yên, tinh thần chủ động, dám làm được cụ thể hóa qua mô hình “Ngày thứ Sáu nhanh, Ngày thứ Hai không chờ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Từ tháng 4/2026, mô hình ưu tiên tiếp nhận, xử lý hàng nghìn hồ sơ đủ điều kiện như: Chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, xác nhận sơ yếu lý lịch, đăng ký khai tử...

Cùng với cải cách hành chính, thành phố cũng triển khai cơ chế “Luồng xanh” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho các dự án trọng điểm. Trong đó, “Luồng xanh 24 giờ” áp dụng đối với 13 thủ tục được ưu tiên xử lý trong thời gian không quá 24 giờ theo quy định. Với “Luồng xanh 60%”, 83 thủ tục được thực hiện theo quy trình rút gọn, thời gian giải quyết được cắt giảm khoảng 60% so với quy định thông thường. Việc thiết kế quy trình, cơ chế này cho phép đội ngũ cán bộ, công chức hành động nhanh, thể hiện tinh thần dám làm, hướng tới mục tiêu chung là phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, các ngành, địa phương được yêu cầu báo cáo hằng tuần về tiến độ giải quyết hồ sơ dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Năm 2026, xã Phúc Hòa thực hiện 27 dự án với tổng vốn được giao hơn 181 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân đạt 81,2%. Để bảo đảm tiến độ, UBND xã phân bổ dự án phù hợp cho các phòng chuyên môn, giao cán bộ phụ trách từng dự án và thực hiện cơ chế báo cáo, tham mưu trực tiếp với Chủ tịch UBND xã. Hằng tuần, Chủ tịch UBND xã kiểm điểm riêng từng dự án, nắm tiến độ, kiểm tra hiện trường, làm việc với đơn vị thi công và tư vấn để tháo gỡ khó khăn. Phương châm là giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó; công trình có khối lượng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đến đâu thì giải ngân đến đó, tránh dồn vào cuối năm.

Điểm chung ở những cách làm này là cấp cơ sở không chỉ thực hiện đúng quy trình mà còn chủ động tổ chức công việc khoa học hơn, rút ngắn các khâu trung gian, bám sát tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả. Quyền chủ động đặt trong khuôn khổ kiểm tra, giám sát và đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, qua đó tạo điều kiện để cán bộ mạnh dạn xử lý công việc, người dân và doanh nghiệp được phục vụ thuận lợi hơn.