Thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo phương châm '8 rõ'

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Quân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới là cơ sở quan trọng để địa phương cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Khánh quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW.

Triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần tạo môi trường để cán bộ có năng lực, trách nhiệm, khát vọng cống hiến mạnh dạn đề xuất, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; không để tâm lý sợ sai cản trở công việc, đồng thời không để tinh thần “dám nghĩ, dám làm” trở thành lý do cho việc làm sai nguyên tắc, sai quy định.

Đối với Chỉ thị số 07-CT/TW, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ. Việc học Bác phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thái độ phục vụ nhân dân và kết quả công việc, không dừng ở khẩu hiệu, hình thức hay báo cáo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy không gian hành chính sang tư duy không gian phát triển theo chức năng, lợi thế và chuỗi giá trị. Tỉnh xác định rõ hơn vị trí, vai trò trong không gian phát triển vùng; khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, thương mại, logistics, kết nối giao thông và vị trí cửa ngõ giao thương; tăng cường liên kết với các địa phương, trung tâm kinh tế trong vùng, chủ động tham gia, kết nối và phát huy hiệu quả các chuỗi giá trị, không gian phát triển có sức lan tỏa.

Quang cảnh Hội nghị.

Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch, tỉnh chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc sắc gắn với văn hóa, bản sắc và trải nghiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị điểm đến, công tác quảng bá và liên kết với các địa phương trong vùng. Lạng Sơn chuyển từ tư duy thu hút khách bằng số lượng sang nâng cao chất lượng dịch vụ, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và thời gian lưu trú.

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, địa phương chủ động hơn trong thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, thương mại và du lịch; mở rộng kết nối với người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nhân, trí thức, các tổ chức và đối tác có khả năng hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, chuyển giao tri thức, công nghệ và mở rộng thị trường.