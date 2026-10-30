Thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở: Quyền được góp ý phải đi liền với quyền được biết kết quả giải quyết

Làm rõ trách nhiệm theo dõi, phản hồi ý kiến người dân

Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Dũng (Đoàn Thanh Hóa) cho rằng, để bảo đảm các quy định về quyền được phản hồi, mở rộng phương thức tham gia và gắn kết quả thực hiện dân chủ với trách nhiệm người đứng đầu, dự thảo Luật cần làm rõ trách nhiệm theo dõi, xử lý ý kiến, kiến nghị của người dân.

Quang cảnh phiên thảo luận sáng 30-10. Ảnh: quochoi.vn

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 7, đại biểu đề nghị bổ sung quy định: “Trường hợp chuyển ý kiến, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận phải thông báo cho người kiến nghị biết và theo dõi kết quả xử lý”. Theo đại biểu, cần tránh tình trạng cơ quan chuyển văn bản là coi như hoàn thành trách nhiệm, trong khi người dân vẫn phải tự đi hỏi, chờ đợi kết quả.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Cil Bri (Đoàn tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, quyền được góp ý phải đi liền với quyền được biết kết quả giải quyết. Đại biểu đề nghị tại Điều 5 và Điều 7 dự thảo Luật quy định rõ trách nhiệm thông báo tiếp nhận, chuyển ý kiến đến đúng cơ quan có thẩm quyền, thời hạn trả lời và tiến độ xử lý; đồng thời xác định đầu mối chịu trách nhiệm khi chậm phản hồi.

Đại biểu Bùi Văn Dũng (Đoàn Thanh Hóa) phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Cân nhắc tỷ lệ 10% hộ gia đình đồng thuận khi đề xuất sáng kiến cộng đồng

Thảo luận về điểm c khoản 2 Điều 13 dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), các đại biểu đề nghị nghiên cứu điều chỉnh quy định yêu cầu sáng kiến của công dân phải được ít nhất 10% tổng số hộ gia đình tại thôn, tổ dân phố đồng thuận trước khi đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh (Đoàn Lai Châu) cho rằng, cần đánh giá tính phù hợp của tỷ lệ 10% đối với các địa bàn có quy mô dân cư khác nhau. Nếu thôn, bản miền núi có 100 hộ chỉ cần 10 hộ đồng thuận, tại tổ dân phố có 2.000 hộ, người dân phải vận động 200 hộ, gây khó khăn cho việc đề xuất sáng kiến.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Đoàn Lai Châu). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định ngưỡng đồng thuận phù hợp với quy mô dân cư, có thể kết hợp tỷ lệ phần trăm với mức trần số hộ đồng thuận, vừa bảo đảm tính đại diện, vừa tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền đề xuất.

Đại biểu Quốc hội Chamaléa Thị Thủy (Đoàn Khánh Hòa) cho rằng, quy định tỷ lệ cứng 10% bằng văn bản khó khả thi ở cả địa bàn miền núi, nơi các hộ sống cách xa nhau và khu đô thị, chung cư có hàng nghìn hộ dân. Thủ tục này có thể làm giảm tinh thần chủ động, sáng tạo và hiến kế của nhân dân.

Đại biểu kiến nghị không quy định tỷ lệ phần trăm cố định trong luật; thay vào đó, chỉ cần có sự đồng thuận của một số đại diện hộ gia đình hoặc được Ban công tác Mặt trận đánh giá mang lại lợi ích chung thì Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm đưa sáng kiến ra cộng đồng bàn và quyết định.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn Thái Nguyên) tham gia thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu thảo luận, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn Thái Nguyên) đề nghị cân nhắc bỏ yêu cầu 10% hộ gia đình đồng thuận và trách nhiệm công dân phải tự thu thập ý kiến đồng thuận.

Theo đó, công dân cư trú tại thôn, tổ dân phố có sáng kiến thì gửi đề xuất đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để đưa ra cộng đồng bàn và quyết định, với điều kiện sáng kiến không trái pháp luật, phù hợp thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và được Ban công tác Mặt trận tán thành.

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, về quy định tỷ lệ 10% dân cư đồng thuận với các đề xuất, sáng kiến, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua.