Thực hiện lấy 199 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại xã Hoà Bình

Các đại biểu làm lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau, xã Hoà Bình, trước khi triển khai khai quật các phần mộ.

Ngay sau lễ tưởng niệm, chiến dịch khai quật và lấy mẫu sinh phẩm đối với 199 phần mộ chưa xác định được thông tin chính thức được triển khai.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau tại xã Hoà Bình là nơi an nghỉ của 3.942 người con anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là nghĩa trang thứ 10 trên địa bàn tỉnh triển khai công tác thu thập mẫu sinh phẩm.

Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập không chỉ phục vụ công tác khoa học mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, mang theo niềm hy vọng thiêng liêng của những gia đình nhiều năm mong ngóng thông tin về thân nhân.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, cụ thể hoá chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Chỉ đạo 515 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này.

Đồng chí Mai Cẩm Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau

Không chỉ thể hiện trách nhiệm của chính quyền, hành trình xác định danh tính cho các liệt sĩ còn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của thế hệ trẻ.

Có mặt tại buổi lễ, em Trần Thị Mai Huyền, Lớp 11X4, Trường THPT Lê Thị Riêng, xã Hoà Bình, bày tỏ: “Chứng kiến hoạt động này, chúng em càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của hoà bình. Mong ước lớn nhất của em là các anh hùng, liệt sĩ sớm được xác định danh tính, trở về đoàn tụ cùng gia đình. Là học sinh, em tự hứa sẽ nỗ lực học tập, sống trách nhiệm để không phụ sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước”.

Học sinh, đoàn viên, thanh niên địa phương dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang được đẩy mạnh với tinh thần khẩn trương, thận trọng và chính xác.

Theo báo cáo đến ngày 23/9, toàn tỉnh đã triển khai nhiệm vụ tại 2.863/3.461 phần mộ chưa rõ thông tin. Qua khai quật, các lực lượng đã thu thập được 2.100 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trọn vẹn.

Những con số trên là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ; thể hiện trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau tại xã Hoà Bình có 199 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm.

Tổ y tế tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Tổ số hoá thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Hành trình xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối, góp phần hiện thực hoá nguyện vọng đưa các anh trở về với đúng tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình./.