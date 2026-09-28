Thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá vật liệu xây dựng

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì thực hiện công tác khảo sát, thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện theo quy định; tổ chức thực hiện hoặc lựa chọn đơn vị tư vấn có chức năng, năng lực phù hợp theo quy định để khảo sát, thu thập, xử lý thông tin phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng.

Sở Tài chính phối hợp trao đổi thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giá và thực hiện các nhiệm vụ về giá theo chức năng, thẩm quyền khi có đề nghị; cử đại diện tham gia khảo sát, trao đổi, rà soát thông tin về giá vật liệu xây dựng khi có đề nghị của Sở Xây dựng; xử lý hoặc tham mưu xử lý vi phạm pháp luật về giá theo chức năng, thẩm quyền. Sở Công Thương phối hợp cung cấp thông tin, có ý kiến về tình hình thị trường, giá cả, nguồn cung vật liệu xây dựng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý khi có đề nghị của Sở Xây dựng...