Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa

Đảng bộ tỉnh có 51 đảng bộ trực thuộc (45 đảng bộ xã, phường; Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng bộ UBND tỉnh; Đảng bộ HĐND tỉnh; Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Đảng bộ Công an tỉnh; Đảng bộ Quân sự tỉnh); 792 tổ chức cơ sở đảng và 51.703 đảng viên. Do đó công tác kiểm tra, giám sát đòi hỏi sự nỗ lực và bao quát toàn diện. Cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong tình hình mới, đặt trọng tâm vào việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Thời gian qua, công tác giám sát thường xuyên trong ngành kiểm tra Đảng tỉnh Điện Biên từng bước đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp từng bước chuyển từ tư duy bị động xử lý vi phạm sang chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và cảnh báo. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm; trách nhiệm của người đứng đầu và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng. Qua giám sát giúp cấp ủy nhận diện những bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục hạn chế, khuyết điểm, không để những sai sót nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy kiểm tra 1.442 tổ chức đảng và 724 đảng viên, trong đó 300 đảng viên là cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 233 tổ chức đảng, 551 đảng viên, có 207 đảng viên là cấp ủy viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1.247 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thu chi ngân sách; giám sát chuyên đề 101 tổ chức đảng, 122 đảng viên, trong đó có 80 đảng viên là cấp ủy viên.

Thường trực UBKT Tỉnh ủy nắm tình hình tại Đảng ủy xã Sín Thầu.

Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, tập trung vào việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực. Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã làm việc với 11 tổ chức đảng để nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau các buổi làm việc đã ban hành thông báo kết quả, yêu cầu tổ chức đảng liên quan tổ chức thực hiện. Thành lập 11 tổ giám sát thường xuyên, trong đó tập trung giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp; công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và tài sản công; thực hiện Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và ngành kiểm tra Đảng; việc thực hiện Thông báo số 81-TB/TW, ngày 18/7/2025 kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiếp nhận, bàn giao, quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý, đưa vào khai thác các trụ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc đầu tư, lắp đặt thiết bị tại các trường phổ thông nội trú liên cấp; tăng trưởng 2 con số… Sau giám sát thường xuyên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy có lúc, có nơi chưa tập trung. Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa coi trọng việc thực hiện giám sát thường xuyên, dẫn đến việc nắm bắt tình hình địa bàn thiếu sâu sát, một số vụ việc chậm thực hiện. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của giám sát thường xuyên chưa đầy đủ. Chất lượng phân tích, tổng hợp, dự báo và nhận diện nguy cơ vi phạm còn hạn chế. Một số kết luận, kiến nghị sau giám sát chung chung, chưa xác định rõ thời hạn và trách nhiệm thực hiện. Việc theo dõi, đôn đốc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau giám sát có thời điểm chưa quyết liệt. Chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Việc số hóa hồ sơ, tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chưa đồng bộ.

Đoàn công tác UBKT Tỉnh ủy thực tế công trình xây dựng trường liên cấp tại xã Sín Thầu.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và chuyển trọng tâm kiểm tra dấu hiệu vi phạm sang giám sát thường xuyên, phòng ngừa, cảnh báo vi phạm. Xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Hoàn thiện phương pháp giám sát thường xuyên có hệ thống, sát thực tiễn, có tính khả thi để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ địa bàn trong quá trình thực hiện, đưa công tác giám sát thường xuyên đi vào nền nếp, gắn nhiệm vụ của từng cán bộ tham gia trong quá trình giám sát và xử lý thông tin. Chủ động nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Tập trung kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng trụ sở nhà đất, tài chính, tài sản công, các công trình, dự án sau sắp xếp tổ chức bộ máy; việc quản lý, vận hành các trường học sau hợp nhất, sáp nhập, nhất là quy trình, chất lượng cung ứng thực phẩm, đầu tư thiết bị và chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh trường nội trú liên cấp; việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy, góp phần tăng trưởng GRDP của tỉnh...

Đội ngũ cán bộ kiểm tra tiếp tục nâng cao năng lực, am hiểu pháp luật, làm việc chuyên nghiệp, sử dụng hiệu quả công nghệ số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò của truyền thông, báo chí và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Với phương châm giám sát phải chủ động, thường xuyên, sâu sát, thực chất và hiệu quả, công tác giám sát góp phần kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.