Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Năm 2026, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Theo lời Bác dạy-Đổi mới tư duy, nâng cao tri thức-Chính quy, hiện đại-Vì Đảng, vì dân”, với 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Toàn lực lượng xác định 2 giải pháp trọng tâm, đột phá năm 2026, gồm: Tích cực tham mưu, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng lực lượng Công an cấp xã vững mạnh, hiện đại, bộ máy Công an tỉnh vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua "Ba nhất"; thực hiện chuyển đổi số trong nội bộ Công an tỉnh với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Đại biểu báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đến nay, Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2026, nhất là 74 chỉ tiêu công tác được Bộ Công an giao. Công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng đạt được nhiều kết quả quan trọng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Đồng chí Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Công an tỉnh đề xuất Thường trực HĐND tỉnh, kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng Trung tâm An ninh mạng, mở rộng giám sát tập trung và đầu tư công cụ chuyên dụng; kiến nghị các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế phối hợp với ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông phục vụ xác minh, ngăn chặn giao dịch và thu hồi tài sản cho bị hại; quan tâm chỉ đạo rà soát, bố trí quỹ đất và xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Trạm quản lý xuất nhập cảnh La Lay; quan tâm, xem xét quyết định bố trí nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp và khả năng cân đối ngân sách để hỗ trợ đầu tư, cải tạo, sửa chữa các công trình thiết yếu…

Đại diện các ban, ngành liên quan đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm các kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng và những đóng góp lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; công tác xây dựng lực lượng, công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chú trọng công tác giáo dục, phòng ngừa tội phạm, an ninh tôn giáo…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh.