Thực hiện đúng mức giá dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế Long Thành

Cụ thể, Cục Hàng không đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cập nhật mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào Tập thông báo tin tức hàng không Việt Nam.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được gấp rút hoàn thiện.

Vietnam Airlines được giao làm đầu mối thông báo, cập nhật thông tin với Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và các hệ thống phân phối toàn cầu về mức giá áp dụng tại sân bay này.

Về phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cần triển khai quy định tới các hãng hàng không khai thác chuyến bay đi/đến Việt Nam, bảo đảm việc áp dụng mức giá thống nhất theo quy định.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Từ ngày 1/10/2026, mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách; đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Mức giá được áp dụng đối với vé xuất bán từ 0h ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương nơi xuất vé.

Với hành khách đã xuất vé với điểm xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển sang Long Thành để thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không, mức giá dịch vụ được áp dụng theo mức tại Tân Sơn Nhất ở thời điểm xuất vé.

Hành khách không phải trả thêm hoặc được hoàn phần chênh lệch phát sinh do thay đổi điểm xuất phát.