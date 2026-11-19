Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhà trường đã qua nhiều lần chia tách, sáp nhập với nhiều tên gọi khác nhau. Tổ chức biên chế cũng có nhiều thay đổi, đóng quân ở nhiều địa phương để đáp ứng yêu cầu kháng chiến. Tuy phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng các thế hệ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của nhà tr­ường luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ ngành kỹ thuật, xe máy, vận tải vào năm 1951: "Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu"... Từ đó, nhà trường luôn chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong các cuộc chiến đấu giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, nhà trường vừa đào tạo, vừa phục vụ chiến đấu và chiến đấu. Thầy và trò nhà trường đã có mặt trên khắp các cung đường, trọng điểm, chiến dịch... sửa chữa hàng vạn phương tiện, vũ khí, khí tài, kịp thời bảo đảm kỹ thuật xe-máy, quân khí phục vụ các trận đánh, chiến dịch trên khắp các chiến trường. Nhiều cán bộ, học viên nhà trường đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ngay tại phường Tùng Thiện (Hà Nội) còn mãi khắc ghi sự kiện ngày 8-5-1972. Khi đó, giặc Mỹ điên cuồng trút bom xuống giảng đường, lớp học, phá hoại nặng nề cơ sở vật chất. Cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của nhà trường đã dũng cảm lao vào cứu người, cứu tài sản trong bom đạn của kẻ thù. Trong đợt ném bom của địch năm ấy, 29 cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của nhà trường đã anh dũng hy sinh.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp kỹ thuật ngành quân khí (súng, pháo, khí tài, đạn dược), ngành xe-máy (ô tô, trạm nguồn điện), cơ khí, lái xe ô tô các hạng và chuyên ngành kỹ thuật khác khi được phân công; bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ... Đặc biệt, nhà trường vinh dự được tham gia huấn luyện và trực tiếp phục vụ các hội nghị quốc tế lớn như­ ASEM 5, APEC (2014, 2017), ASEAN (2020); nhiệm vụ A50, A70, A80 phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước; huấn luyện Đội tuyển “Thợ quân khí giỏi” tham dự Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 kiểm tra, đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học ở Bộ môn Kỹ thuật cơ sở (Khoa Cơ bản - Kỹ thuật cơ sở). Ảnh: VĂN LỘC

Bên cạnh đó, nhà trường còn tham gia đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp kỹ thuật cho hàng chục nghìn quân nhân xuất ngũ, thanh niên ngoài Quân đội. Qua điều tra xã hội, hầu hết những đối tượng này được các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao vì đã góp phần tích cực vào ổn định xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Nhà trường cũng là đơn vị tiêu biểu trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và công tác chính sách trên địa bàn đứng chân... Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhà trường đã được Đảng, Nhà n­ước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 3 Huân chương Quân công, 10 Huân chương Chiến công, 3 Huân chương Kháng chiến, 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang và đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo bằng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sát thực tiễn, sát phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Chuẩn hóa trình độ, kỹ năng của học viên khi tốt nghiệp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ cao.

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, gắn với quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị khóa XIV về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới"; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới... Tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cả về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, làm cơ sở cho việc tạo ra bước đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong bảo quản, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa, môi trường học tập nhằm phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho học viên, bảo đảm học viên ra trường có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt. Tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân-dân. Thường xuyên làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, phục vụ tốt nhiệm vụ đào tạo và các nhiệm vụ khác...

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ của nhà trường sẽ luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kế thừa và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, ra sức thi đua trong học tập và nghiên cứu khoa học... góp phần xây dựng nhà trường trở thành một trong những cơ sở uy tín trong đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật xe máy, quân khí bậc cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và lái xe ô tô quân sự cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; tham gia tích cực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.