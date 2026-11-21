Dây chuyền sản xuất đèn LED tiết kiệm điện tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông. (Ảnh: TUỆ NGHI)

Tăng trưởng kinh tế đang duy trì xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước, đà phát triển được duy trì ở hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Quý IV cần tăng trưởng 12,5%

Trong quý III, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,95%, chạm ngưỡng hai con số, góp phần đưa tăng trưởng chín tháng đạt hơn 9%, cao nhất trong 15 năm qua. Tính chung 10 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế tiếp tục xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm.

Kết quả ấn tượng này đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của cộng đồng quốc tế, thể hiện qua việc nhiều tổ chức, định chế tài chính lớn đưa ra những đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam và nâng dự báo tăng trưởng năm 2026. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2026 từ 7,1 lên 8,4%, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I lần đầu tiên đưa Việt Nam vào nhóm xếp hạng đầu tư…

Mặc dù kết quả tăng trưởng GDP ba quý đã tạo nền tảng quan trọng nhưng việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 vẫn đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều hành vĩ mô. Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm 2026, GDP quý IV cần tăng 12,5%. Đây là áp lực rất lớn vì bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế còn đối diện với rất nhiều khó khăn. Cụ thể, sản xuất, kinh doanh chưa đột phá trong quý IV; Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 10 tiếp tục đạt mức hơn 50 điểm nhưng sản lượng và đơn hàng mới đang tăng chậm. Tính đến hết quý III, cả nước có 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, tạo áp lực lớn cho các đầu tàu tăng trưởng…

Tại báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội quý III và chín tháng năm 2026, Tiến sĩ Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Nghiên cứu kinh tế Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đưa ra dự báo ở kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt 9,5-9,7% (quý IV đạt 10,8-11,5%). Ở kịch bản tích cực hơn, tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt 9,7-10% với điều kiện có các yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài khi kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn dự báo, giá hàng hóa, năng lượng dần ổn định kết hợp với điều kiện nội lực nền kinh tế được phát huy. Trong kịch bản này, tăng trưởng quý IV cần đạt 11,5-12,5%.

Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Bên cạnh các giải pháp kích tổng cầu, Chính phủ chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố và nâng cao năng lực cung của nền kinh tế nhằm đồng thời thực hiện hai mục tiêu cốt lõi kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Tại Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, điều hành giá, quyết tâm giữ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm tăng khoảng 4,5%. Đối với các địa phương có CPI bình quân tăng cao hơn cả nước, phải phân tích rõ cơ cấu giá và nguyên nhân để triển khai ngay các giải pháp kiểm soát, không để CPI tiếp tục tăng.

Trong mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để hỗ trợ cho tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh dư địa kiểm soát lạm phát không còn nhiều khi CPI bình quân 10 tháng đã tăng 4,57%. Để chia sẻ với người dân, doanh nghiệp và giảm áp lực lên lạm phát, Chính phủ đã ban hành nghị quyết giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng xăng từ mức thuế suất 7 xuống 0%, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết 31/3/2027.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng điều chỉnh giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026. Bộ Tài chính cho biết, việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% dự kiến làm giảm thu ngân sách gần 7.000 tỷ đồng. Tính chung tác động của cả hai giải pháp giảm giá điện bình quân và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu, CPI tháng 11 giảm khoảng 0,5% so với tháng 10 và CPI bình quân cả năm 2026 giảm khoảng 0,08%, góp phần giảm chi phí sinh hoạt của người dân, giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó tác động tích cực đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhấn mạnh, đây là thời điểm cần quản lý chặt chẽ giá cả các mặt hàng thiết yếu và dịch vụ công với yêu cầu phải có lộ trình tăng giá phù hợp, mỗi phương án điều chỉnh phải được đánh giá kỹ tác động đến CPI, chi phí sản xuất cũng như đời sống dân sinh.

Bà Lê Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, việc cân nhắc thời điểm và liều lượng điều chỉnh giá hàng hóa do Nhà nước quản lý là một trong những giải pháp hỗ trợ kiểm soát CPI những tháng cuối năm. Đơn cử trong lĩnh vực y tế, dù một số cấu phần giá dịch vụ đã được điều chỉnh theo lộ trình, nhưng trong quý IV/2026 sẽ tạm dừng điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh nhằm hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Để dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng, ông Lực kiến nghị Chính phủ tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách; khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng; kiên định mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không đánh đổi tăng trưởng cao với bất ổn vĩ mô, ô nhiễm môi trường, đồng thời tiếp tục chủ động ứng phó hiệu quả với xung đột Trung Đông và cạnh tranh thương mại-công nghệ toàn cầu…

Trong đó, cần khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống; kích cầu đầu tư, tiêu dùng và thực thi đồng bộ các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị nhằm mở ra cơ hội từ các động lực tăng trưởng mới như ứng dụng khoa học-công nghệ, liên kết vùng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số… đóng góp vào tăng trưởng.