Thực hiện đồng bộ các biện pháp, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông

Chủ động phát hiện và loại trừ các nguy cơ mất an toàn

Là lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động trên nhiều địa bàn; tham gia ứng phó, xử lý các sự cố hóa chất, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Hóa học luôn đặt yêu cầu bảo đảm trật tự, ATGT ở vị trí quan trọng. Đây không chỉ là nội dung chấp hành pháp luật mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn con người, phương tiện, khả năng cơ động và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra hệ thống sổ sách ở Binh chủng Hóa học.

Thực hiện Đề án, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Hóa học đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa công tác bảo đảm trật tự, ATGT vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, phong trào thi đua và Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT" (Cuộc vận động 50) ở các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, cụ thể hóa thành những tiêu chí, nội dung thiết thực, dễ thực hiện, dễ kiểm tra; trong đó lấy quản lý con người làm trung tâm, quản lý phương tiện làm nền tảng, chủ động phát hiện và loại trừ những nguy cơ mất an toàn ngay từ cơ sở. Binh chủng chọn Lữ đoàn 86 là đơn vị điểm để làm cơ sở rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Qua đó, các cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định về trật tự, ATGT và tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ ký cam kết chấp hành nghiêm Đề án và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; duy trì nghiêm công tác kiểm tra: Giấy phép lái xe, hồ sơ đăng ký, bảo hiểm, kiểm định và tình trạng kỹ thuật phương tiện; nồng độ cồn, điều kiện tham gia giao thông đối với quân nhân trước khi ra, vào đơn vị; kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất vào các dịp lễ, tết; thời điểm thực hiện nhiệm vụ cao điểm... Nhờ đó, nhiều nguy cơ tiềm ẩn được Binh chủng phát hiện và khắc phục kịp thời.

Xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Thực tiễn triển khai Đề án cho thấy, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những con số hay kết quả đạt được mà ở sự chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. ATGT ngày càng được xác định là nhiệm vụ của mọi tổ chức, cá nhân chứ không riêng lực lượng chuyên ngành xe máy-vận tải.

Từ mô hình điểm ở cơ sở, nhiều kinh nghiệm hay đã được đúc rút và nhân rộng. Nổi bật là việc gắn trách nhiệm của người chỉ huy với kết quả bảo đảm ATGT của đơn vị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật với xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Đối với đội ngũ lái xe quân sự, nhất là lái xe đặc chủng, xe vận chuyển hóa chất, trang bị kỹ thuật hoặc phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, yêu cầu không chỉ dừng ở việc chấp hành Luật Trật tự, ATGT đường bộ mà còn phải làm chủ tính năng kỹ thuật của phương tiện, xử trí thành thạo các tình huống phát sinh, từ đó từng bước hình thành những nguyên tắc hành động mang tính tự giác trong mỗi quân nhân: Đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện; không giao xe cho người không đủ điều kiện; không đưa phương tiện không bảo đảm kỹ thuật vào hoạt động; kịp thời phát hiện và khắc phục nguy cơ mất an toàn ngay từ khi mới phát sinh.

Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra phương tiện cá nhân tại Binh chủng Hóa học.

Hiện nay, nhiệm vụ của Bộ đội Hóa học ngày càng đa dạng, yêu cầu cơ động nhanh, xử lý tình huống phức tạp và sử dụng nhiều loại phương tiện hiện đại, việc duy trì nghiêm nền nếp bảo đảm trật tự, ATGT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để Đề án tiếp tục đi vào chiều sâu, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì công tác bảo đảm ATGT như một nhiệm vụ thường xuyên; tập trung quản lý chặt chẽ vào những thời điểm huấn luyện cường độ cao, diễn tập, cơ động dài ngày và thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, quản lý chặt thực trạng từng phương tiện; xử lý dứt điểm các hư hỏng có khả năng ảnh hưởng đến an toàn trước khi đưa xe vào hoạt động. Cùng với đó, Binh chủng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý giấy phép lái xe quân sự, kiểm định phương tiện, nhân lực kỹ thuật và thực lực xe máy; gắn kết quả thực hiện Đề án với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Mỗi đợt kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện thiếu sót mà còn phải tìm ra những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phổ biến, nhân rộng trong toàn Binh chủng.

Thực tiễn bước đầu khẳng định, ATGT được bắt đầu từ nhận thức đúng, được duy trì bằng kỷ luật nghiêm và được bảo đảm bằng quản lý chặt chẽ cùng tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện. Xây dựng văn hóa giao thông tự giác, trách nhiệm trong mỗi quân nhân chính là nền tảng để Binh chủng Hóa học giữ vững an toàn, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.