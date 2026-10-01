Thực hiện Đề án 1816: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp làm chủ kỹ thuật y khoa tiên tiến

Theo đó, khóa đào tạo cập nhật kiến thức chuyên khoa Tai Mũi Họng chuyên đề “Ung bướu và Phẫu thuật đầu cổ” tổ chức tại cơ sở 1 được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Tại chương trình, cán bộ, nhân viên y tế được cập nhật kiến thức về ung bướu và phẫu thuật đầu cổ thông qua các chuyên đề ung thư hạ họng, ung thư tuyến giáp, u xơ mạch vòm mũi họng, CT vùng hạ họng thanh quản. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các cán bộ, nhân viên y tế còn được chứng kiến ca mổ thị phạm rò khe mang cho một bệnh nhi.

Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao kỹ thuật lọc màng bụng được tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Ảnh: CTTTP

Chương trình chuyển giao kỹ thuật lọc màng bụng được thực hiện tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, do Bệnh viện Bạch Mai thực hiện. Đối với bệnh nhân suy thận nặng, có 3 phương pháp điều trị thay thế thận, để giúp cơ thể lọc máu, loại bỏ độc tố, duy trì sự sống là lọc máu nhân tạo, lọc màng bụng và ghép thận.

Phương pháp lọc máu nhân tạo, máu được đưa ra ngoài cơ thể qua máy lọc để loại bỏ độc tố và nước dư thừa, sau đó trả lại cơ thể thì người bệnh phải thực hiện tại bệnh viện 2 - 3 lần/tuần, mỗi lần 3 - 5 giờ, cần nhân viên y tế hỗ trợ. Phương pháp ghép thận, thay thế thận bệnh bằng thận khỏe mạnh từ người hiến tặng, hiệu quả lâu dài, chất lượng sống tốt, nhưng cần người hiến phù hợp và phải dùng thuốc ức chế miễn dịch và tái khám định kỳ.

Cũng tại chương trình, Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao kỹ thuật lọc màng bụng cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Đây là phương pháp sử dụng màng bụng tự nhiên để lọc máu bên trong cơ thể, có thể thực hiện tại nhà hàng ngày, từ 30 - 60 phút/lần, mang lại cho người bệnh sự chủ động, tiện lợi, ổn định huyết động. Người bệnh có nhiều thời gian dành cho công việc, gia đình và các hoạt động xã hội, trẻ em có thể đến trường học cả ngày. Đồng thời, giảm gánh nặng cho người chăm sóc, giảm số lần khám tại bệnh viện chỉ còn 1 tháng/lần.

Với việc làm chủ những kỹ thuật y khoa tiên tiến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã hiện thực hóa mục tiêu tăng cường năng lực khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại thành phố.