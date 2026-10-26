Thực hiện Đề án 1816: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khảo sát nhu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

X

ây dựng lộ trình chuyển giao phù hợp

điều kiện

thực tế

Theo đó, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại các khoa, đơn vị thuộc chuyên ngành Ngoại khoa, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh, tập trung đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện chuyên môn cần thiết để tiếp nhận, triển khai và từng bước làm chủ kỹ thuật.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức PGS.TS Trần Đình Thơ đánh giá cao sự chuẩn bị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng thời trao đổi về yêu cầu đối với cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn để bảo đảm khả năng tiếp nhận và làm chủ kỹ thuật sau chuyển giao. Việc khảo sát thực tế giúp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xác định chính xác năng lực hiện có, những nội dung cần đào tạo, hỗ trợ, từ đó xây dựng lộ trình chuyển giao phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.

Đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do Phó Giám đốc Bệnh viện PGS.TS Trần Đình Thơ làm Trưởng đoàn làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BVHNVĐ

Trên cơ sở nhu cầu phát triển chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đề xuất đào tạo, chuyển giao 15 kỹ thuật. Danh mục tập trung vào các kỹ thuật chuyên sâu thuộc Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại khoa, Gây mê hồi sức và Nội soi tiêu hóa như chụp và chẩn đoán cộng hưởng từ, cắt lớp vi tính; siêu âm can thiệp; phẫu thuật cắt gan; nội soi đường mật trong gan bằng ống soi mềm; phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng nâng cao; thăm dò huyết động bằng PiCCO; chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não, cùng các kỹ thuật gây mê hồi sức và nội soi tiêu hóa.

Đây là cơ sở để đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá mức độ phù hợp giữa nhu cầu đề xuất với điều kiện thực tế về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, từ đó làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, chuyển giao trong thời gian tới.

Hội chẩn trực tiếp,

trao đổi kinh nghiệm trên ca bệnh thực tế

Trong khuôn khổ chuyến công tác, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trực tiếp phẫu thuật 1 ca bệnh, hội chẩn 3 ca bệnh khó đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động hội chẩn trực tiếp giúp trao đổi kinh nghiệm chuyên môn ngay trên những ca bệnh thực tế, đồng thời hỗ trợ đội ngũ bác sĩ địa phương trong quá trình đưa ra quyết định điều trị.

Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện HN Việt Đức, BSCKII Mẫn Văn Chung trực tiếp thực hiện phẫu thuật tắc mật do u vater + sỏi mật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BVHNVĐ

Cũng tại chương trình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ký Biên bản khảo sát công tác Chỉ đạo tuyến, làm cơ sở cho việc xác định nhu cầu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng kế hoạch phối hợp trong năm 2027.

Thông qua khảo sát thực tế, đào tạo và chuyển giao phù hợp với điều kiện từng đơn vị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từng bước giúp các bệnh viện tuyến dưới nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và làm chủ kỹ thuật, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu cho người bệnh ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.