Thực hiện Đề án 1816: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tập huấn chuyên ngành Vi sinh

Tham dự và chủ trì buổi tập huấn có Phó Giám đốc Bệnh viện, BS.CKII.Nguyễn Văn Tuyên; giảng viên là BS.Lê Thị Thu Hà - Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cùng với đó, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm cùng các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang công tác tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong bệnh viện.

Phó Giám đốc Bệnh viện, BS.CKII.Nguyễn Văn Tuyên nhấn mạnh vai trò của xét nghiệm vi sinh trong chẩn đoán và điều trị, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng. Kết quả nuôi cấy, định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ là cơ sở quan trọng giúp bác sĩ lâm sàng lựa chọn kháng sinh phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện và hạn chế tình trạng kháng thuốc.

Chương trình tập huấn thuộc khuôn khổ Đề án 1816. Ảnh: BVĐKNB

Thời gian qua, bệnh viện đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, vật tư xét nghiệm và đào tạo nhân lực nhằm nâng cao chất lượng nuôi cấy, định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Việc tổ chức tập huấn trong khuôn khổ Đề án 1816 là dịp để đội ngũ nhân viên y tế tiếp tục cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất cách tiếp cận trong thực hành chuyên môn.

Tại chương trình, BS.Lê Thị Thu Hà hướng dẫn các nội dung trọng tâm về chỉ định xét nghiệm vi sinh; quy trình lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm. Đây là những khâu có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng bệnh phẩm và độ chính xác của kết quả xét nghiệm, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong quá trình chăm sóc và điều trị người bệnh.

Tiếp tục củng cố kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực Vi sinh. Ảnh: BVĐKNB

Tiếp đó, tại phần thảo luận, các bác sĩ lâm sàng cùng giảng viên tập trung làm rõ những tình huống, khó khăn thường gặp trong chỉ định xét nghiệm, lấy và vận chuyển bệnh phẩm. Qua đó, giúp nhân viên y tế có thêm cơ sở để vận dụng kiến thức vào thực hành.

Những nội dung chuyên môn được trao đổi không chỉ dừng ở việc cập nhật kiến thức mà còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và khoa Hoá sinh Vi sinh, hướng tới quy trình thực hành thống nhất, hiệu quả hơn trong từng khâu của xét nghiệm.

Buổi tập huấn là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Đề án 1816, tạo cơ hội để đội ngũ nhân viên y tế được tiếp cận, trao đổi trực tiếp với giảng viên đến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, từ đó tiếp tục củng cố kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực Vi sinh.