Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thái Nguyên làm việc tại xã Yên Thịnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Xã Yên Thịnh hiện có gần 14.769ha rừng, gồm hơn 13.627ha rừng tự nhiên và trên 1.141ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ đạt 89,07%. Năm 2025, toàn xã có hơn 4.800ha rừng được hỗ trợ bảo vệ; 447 hộ gia đình, cá nhân tham gia quản lý trên 2.756ha.

Thời gian qua, xã Yên Thịnh chú trọng công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Trên địa bàn không hình thành điểm nóng, phức tạp, kéo dài về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Xã Bạch Thông hiện có hơn 10.037ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 78%. Địa phương đã giao trên 2.663ha rừng cho các tổ chức, cá nhân quản lý; còn hơn 6.629ha chưa giao, chưa cho thuê.

Gắn bảo vệ rừng với tạo sinh kế cho người dân, xã bước đầu triển khai mô hình thử nghiệm trồng 3,36ha sa nhân dưới tán rừng nhằm đánh giá khả năng thích nghi, hiệu quả kinh tế và triển vọng nhân rộng.

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị làm rõ nguy cơ khai thác, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; công tác giao rừng, cho thuê rừng; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương; việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và phát triển sinh kế cho người dân.

Lãnh đạo xã Yên Thịnh báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Đoàn giám sát đề nghị xã Yên Thịnh và Bạch Thông tiếp tục tăng cường tuần tra tại các khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm; rà soát, giải quyết những vấn đề liên quan đến đất lâm nghiệp, tranh chấp đất rừng; hoàn thiện hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng và xây dựng phương án quản lý diện tích chưa giao. Đẩy nhanh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, lâm nghiệp; rà soát, bảo đảm sự đồng bộ giữa các quy hoạch và thực hiện đầy đủ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đoàn cũng đề nghị hai địa phương xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế phù hợp, khai thác hợp lý lợi thế về tài nguyên rừng, lâm sản ngoài gỗ và điều kiện sinh thái, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ý thức bảo vệ rừng của người dân.