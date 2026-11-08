Thực hiện công trình “Vườn rau nội trú” cho học sinh dân tộc thiểu số

Ngày 8-11, Cụm kết nghĩa số 8 các đơn vị quân đội gồm Học viện Hải quân, Nhà máy Z753, Đoàn An dưỡng 26 phối hợp thực hiện công trình thanh niên “Vườn rau nội trú” tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa (phường Bắc Nha Trang).

Các lực lượng tham gia thực hiện công trình.

Công trình “Vườn rau nội trú” được triển khai trên diện tích hơn 300m2 trong khuôn viên nhà trường, quy hoạch thành nhiều luống trồng rau, thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch. Các lực lượng đã cải tạo mặt bằng, làm đất, bón phân, xây dựng hệ thống thoát nước, lắp đặt một số mái che phục vụ việc ươm giống; hướng đến góp phần cung cấp nguồn rau xanh thường xuyên, nâng cao chất lượng bữa ăn của học sinh nội trú tại trường.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình.

Thông qua hoạt động, tuổi trẻ các đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; góp phần cải thiện, nâng cao đời sống học sinh.