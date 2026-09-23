Thực hiện có hiệu quả cao nhất, thực chất và ý nghĩa công tác quản lý giam giữ, thi hành án

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết. Cùng dự có ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện KSND TP; chỉ huy Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự - Viện KSND TP.

Cụ thể hóa công tác phối hợp quản lý giam giữ, thi hành án

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CATP Hà Nội đã thông qua Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp

Theo đó,mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường và bảo đảm phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thi hành, áp dụng pháp luật trong lĩnh vực quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, thi hành án hình sự tại cộng đồng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đảm bảo các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Viện VKSND tối cao, Thành ủy, UBND TP Hà Nội được triển khai và thực hiện hiệu quả.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 đơn vị, chỉ huy Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự đã ký Kế hoạch phối hợp

Hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và Điều lệnh CAND.

Thông qua công tác phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin giữa hai đơn vị để kịp thời phát hiện vi phạm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quản lý, thì hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; thi hành án hình sự tại cộng đồng. Từ đó có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, tồn tại và thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyền có chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CATP Hà Nội và Phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự - Viện KSND TP đã thống nhất hình thức và nội dung phối hợp; tổ chức thực hiện.

Đưa công tác phối hợp đi vào thực chất, hiệu quả

Thay mặt lãnh đạo 2 đơn vị, chỉ đạo tại Lễ ký kết, Thiếu tướng Lê Văn Tuân đề nghị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự cần duy trì việc trao đổi thông tin các mặt nghiệp vụ liên quan đến công tác phối hợp.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CATP Hà Nội thông qua Kế hoạch phối hợp

“Với những vấn đề mới và những vấn đề còn hiểu khác nhau trong văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản luật chưa giải thích được hết và chưa ban hành cần phối hợp nhịp nhàng, báo cáo vướng mắc lãnh đạo hai đơn vị CATP và Viện KSND để giải quyết” - Thiếu tướng Lê Văn Tuân đề nghị.

Nêu cao vai trò tham mưu, hướng dẫn, tổng hợp những vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo lãnh đạo 2 đơn vị đặc biệt là công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và cấm đi khỏi nơi cư trú tại Công an phường, xã.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân cũng đề nghị hạn chế tính hình thức trong công tác phối hợp trao đổi thông tin; quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi bên; tăng cường công tác tham mưu, họp bàn liên phòng, liên ngành để giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong quá trình phối hợp cần thường xuyên rà soát nội dung nào không còn phù hợp, kịp thời có sự điều chỉnh theo thực tế khách quan.

Toàn cảnh lễ ký kết

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tuân, “mục tiêu cuối cùng của kế hoạch phối hợp là bảo đảm công việc được giải quyết đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, kịp thời và hiệu quả. Từ đó ngày càng củng cố, gắn kết sự đồng hành giữa Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự nói riêng và giữa Viện KSND và CATP nói chung”.

“CATP xác định việc phối hợp chặt chẽ với Viện KSND trong lĩnh vực thi hành án hình sự là yêu cầu khách quan, thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm pháp luật. Sẵn sàng phối hợp, trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm với Viện KSND trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành; tiếp thu những ý kiến trao đổi, hướng dẫn phù hợp với quy định pháp luật cũng như thực tiễn đặt ra.

​Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo hai ngành và tinh thần trách nhiệm của hai đơn vị trực tiếp thực hiện kế hoạch, các chỉ tiêu của hai đơn vị sẽ hoàn thành tốt, góp phần thực hiện hiệu quả cao nhất công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, quản lý cư trú và thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn thành phố” - Thiếu tướng Lê Văn Tuân nhấn mạnh.