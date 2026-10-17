Thực hiện chương trình ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’ tại xã Hưng Phước

Đại diện Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đồng Nai, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và các mạnh thường quân trao sinh kế cặp dê giống cho các hộ hội viên phụ nữ khó khăn xã Hưng Phước, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hữu Thịnh

Chương trình nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cho hoạt động an sinh xã hội; kết nối giữa đơn vị hỗ trợ, nhận hỗ trợ với các tổ chức để triển khai thực hiện chương trình chăm lo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách, gia đình có chồng, con là bộ đội đang công tác ở địa bàn, khu vực biên giới.

Trong chương trình, các bên đã phối hợp với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà (trị giá 1,2 triệu đồng/phần) cho 2 gia đình chính sách; tặng 15 suất học bổng gồm dụng cụ học tập và tiền mặt (trị giá 1,4 triệu đồng/suất) cho học sinh diện con nuôi đồn biên phòng.

Đại diện Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đồng Nai, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và các mạnh thường quân tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn xã Hưng Phước, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hữu Thịnh

Đồng thời, trao tặng 55 phần quà (trị giá 600 ngàn đồng/phần) cho trẻ em khó khăn; 50 phần quà (trị giá 900 ngàn đồng/phần) cho 50 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 4 phương tiện sinh kế như dê giống, bò giống cho 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn... Tổng trị giá các hoạt động hơn 136 triệu đồng.