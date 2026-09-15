Thực hiện 'chiến dịch' tổng lực giải ngân vốn đầu tư công

Dự buổi làm việc có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vân Đình Thảo, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng nguồn vốn được giao năm 2026 của tỉnh trên 17.189 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2025 kéo dài trên 7.236 tỷ đồng; vốn kế hoạch năm 2026 trên 9.952 tỷ đồng (vốn kế hoạch giao đầu năm 3.461,3 tỷ đồng, vốn kế hoạch bổ sung trong năm 6.491,5 tỷ đồng). Tính đến 9/9, tổng số vốn đã giải ngân được trên 6.364 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch. Tổng nguồn vốn chưa giải ngân trên 10.824 tỷ đồng. Trong đó, trên 9.882 tỷ đồng vốn cấp tỉnh của các dự án cam kết có khả năng giải ngân đến hết năm, còn 713 tỷ đồng không có khả năng giải ngân hết đề nghị điều chỉnh giảm, hủy, điều chuyển cho dự án khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các chủ đầu tư báo cáo tiến độ từng dự án có tiến độ giải ngân chậm, dự kiến kế hoạch giải ngân trong những tháng cuối năm và khả năng hoàn thành chỉ tiêu giải ngân từng nguồn vốn.

Thảo luận về giải pháp đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn những tháng cuối năm, các đồng chí Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành cho ý kiến vào các kiến nghị, đề xuất của các chủ đầu tư về áp dụng các quy định mới của Trung ương trong triển khai các dự án mới, tháo gỡ vướng mắc các dự án cũ; gợi mở các giải pháp cho chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng tốc giải ngân vốn…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh: Giải ngân vốn đầu từ công là nhiệm vụ rất quan trọng của tỉnh và cả trung ương. Tuy nhiên đến nay tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp, số vốn còn tồn rất lớn. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian còn lại của năm, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các chủ đầu tư, các sở, ngành chuyên môn quyết liệt, quyết tâm vào cuộc thực hiện “chiến dịch” tổng lực giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thực hiện phân công nhiệm vụ, khai thác năng lực của cấp phó và lãnh đạo các phòng chuyên môn, phân cấp, phân quyền, sắp xếp lại bộ máy tham mưu. Các chủ đầu tư không báo cáo, đề xuất điều chuyển, trả lại nguồn vốn không thể giải ngân đúng thời gian, yêu cầu phải chịu trách nhiệm. Đối với các dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện thủ tục đầu tư mới cần sớm hoàn thành các bước thẩm định, phê duyệt; kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Kiều Vân báo cáo tổng hợp tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đề nghị các sở, ngành chuyên môn cần có hướng dẫn cụ thể giải quyết các vướng mắc của chủ đầu tư cụ thể bằng văn bản; tư vấn, hỗ trợ các chủ đầu tư nghiên cứu các quy định về chỉ định thầu các dự án lớn theo quy định mới của Chính phủ. Tập trung ưu tiên giải quyết các vướng mắc trong thủ tục đầu tư mới, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, nhất là đối với các dự án lớn, dự án của các chủ đầu tư được bố trí số vốn lớn.

Đồng chí Phan Huy Ngọc yêu cầu có chế tài, biện pháp xử lý đối với các nhà thầu thi công năng lực yếu, triển khai các dự án chậm tiến độ. Quyết liệt trong thực hiện giải phóng mặt bằng. Có giải pháp tháo gỡ về giá vật liệu xây dựng. Phân rõ từng nhóm dự án để thuận tiện theo dõi tiến độ và có hướng giải quyết vướng mắc. Tham mưu phân bổ số vốn được giao bổ sung và số vốn các chủ đầu tư kiến nghị điều chuyển.

Đồng chí Phan Huy Ngọc đề nghị trong sắp xếp các ban quản lý dự án khu vực, cần tính toán, lựa chọn thời điểm phù hợp, nhất là việc điều chuyển trong thực hiện các dự án, đảm bảo thuận tiện cho triển khai giải ngân, thanh toán vốn.