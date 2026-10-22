Thực hiện chi trả hỗ trợ tài chính khi sinh con tại Điều 3 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP

Theo đó, chính sách hỗ trợ tài chính trên địa bàn tỉnh hướng tới hai nhóm đối tượng cụ thể. Nhóm thứ nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người (dân tộc có dưới 10.000 người), được áp dụng hỗ trợ tất cả các lần sinh từ ngày 1/7/2026. Nhóm thứ hai là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2027 dựa trên thông tin cư trú. Trường hợp phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc cả hai trường hợp nêu trên thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ.

Để kịp thời giải quyết chế độ, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ trực tiếp vào hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và ứng dụng VNeID để ra quyết định hỗ trợ kinh phí. Cơ quan chức năng phải tiến hành chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt ngay cùng thời điểm trả kết quả đăng ký khai sinh.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp thực hiện được đồng bộ giữa các cơ quan: Sở Y tế tổ chức theo dõi, giám sát và đánh giá việc chi trả; Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hằng năm bảo đảm đúng Luật Ngân sách. Đối với các trường hợp phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách đã nộp hồ sơ trước ngày 1/7/2026, tỉnh vẫn tiếp tục giải quyết chế độ theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn, trạm y tế bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn này đến các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố. Riêng trong năm 2026, UBND các xã, phường phải chủ động rà soát, sử dụng nguồn dự toán chi thường xuyên thuộc ngân sách xã để tổ chức chi trả kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, đúng định mức trên địa bàn toàn tỉnh.