Thực hiện các giải pháp dựa vào tự nhiên để thích ứng với biến đổi khí hậu

Quang cảnh khóa tập huấn - Ảnh: N.L

Trong 2 ngày 29 và 30/9, các học viên được trang bị kiến thức về đặc điểm các vùng sinh thái của địa phương; nâng cao hiểu biết và trang bị kiến thức về các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, gồm: Giải pháp dựa vào thiên nhiên, giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên, thích ứng dựa vào hệ sinh thái, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và các cách tiếp cận khác nhau

Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng phân tích rủi ro trong mối quan hệ giữa hệ sinh thái, sinh kế và thể chế; nhận diện, lựa chọn và ưu tiên các giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên phù hợp với từng địa bàn. Học viên cũng được hướng dẫn cách lồng ghép các giải pháp này vào quá trình xây dựng chính sách, quy hoạch và kế hoạch phát triển của địa phương.

Thông qua khóa tập huấn, các học viên có thêm kiến thức và kỹ năng để chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ hệ sinh thái, hỗ trợ sinh kế và thúc đẩy phát triển bền vững.