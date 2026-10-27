Thực hiện bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030: Tập trung huy động nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra

Các xã chú trọng phân công trách nhiệm, xác định nhu cầu kinh phí và tiến độ hoàn thành nhằm tạo cơ sở huy động nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Diện mạo nông thôn mới khang trang tại xã Đan Phượng. Ảnh: Nguyễn Quang

Rà soát thực chất, nhận diện điểm nghẽn

Với 10 tiêu chí và 47 chỉ tiêu, bộ Tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 được ban hành theo Quyết định số 122/2026/QĐ-UBND ngày 28-8-2026 của UBND thành phố, là căn cứ để các địa phương đánh giá kết quả đạt được, xác định nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo kết quả rà soát, tính đến tháng 9-2026, xã Hát Môn có 30/47 chỉ tiêu đạt, còn 17 chỉ tiêu chưa đạt. Những nội dung còn thiếu tập trung vào quy hoạch, hạ tầng thương mại nông thôn, vùng nguyên liệu tập trung và hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Hát Môn Huỳnh Sỹ Vương cho biết, quy hoạch chung xã và quy hoạch trung tâm xã chưa được phê duyệt do phải chờ khớp nối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Xã đang lấy ý kiến nhân dân, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026. Ở lĩnh vực sản xuất, các cây trồng chủ lực của xã gồm lúa, hoa và rau, song chưa có sản phẩm được chứng nhận chất lượng gắn với vùng nguyên liệu tập trung. Để khắc phục, địa phương định hướng xây dựng các sản phẩm rau sản xuất trong nhà màng, nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP, từng bước nâng cao chất lượng, tạo điều kiện kết nối tiêu thụ và gia tăng giá trị nông sản.

Tại xã Ứng Hòa, qua rà soát 46 chỉ tiêu (riêng chỉ tiêu 3.5 về du lịch nông thôn chưa được rà soát do xã chưa có mô hình thuộc lĩnh vực này), xã có 22 chỉ tiêu đạt và 24 chỉ tiêu chưa đạt. Trên cơ sở đó, địa phương cơ bản xác định được lộ trình và giải pháp khắc phục, hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2028.

Trong khi đó, xã Đan Phượng đã đạt 42 chỉ tiêu, còn 4 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Phát triển văn hóa; tiêu chí quốc gia về y tế; bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã. Với những nội dung còn thiếu, xã Đan Phượng xác định mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028.

Phân công rõ trách nhiệm, tập trung nguồn lực

Chủ tịch UBND xã Hát Môn Nguyễn Trung Thành thông tin, từ kết quả rà soát, xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời xác định rõ những tiêu chí chưa đạt để xây dựng lộ trình khắc phục. Đối với các nội dung không đòi hỏi kinh phí lớn, xã ưu tiên tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia; những tiêu chí cần đầu tư sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND xã xem xét bố trí nguồn lực.

Trước mắt, Hát Môn tập trung hoàn thiện quy hoạch chung xã, quy hoạch trung tâm xã và quy chế quản lý quy hoạch; cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng xuống cấp, nhất là đường liên thôn, đường ngõ xóm, giao thông phục vụ vùng sản xuất tập trung, trường học và thiết chế văn hóa. Cùng với đó, địa phương tiếp tục chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, ao hồ, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Trong phát triển kinh tế, xã Hát Môn định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; tăng cường liên kết giữa người sản xuất với đơn vị tiêu thụ, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm đặc trưng như gạo Hát Môn, hoa Hát Môn. Địa phương cũng nghiên cứu phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch văn hóa tâm linh tại đền Hát Môn, đình Hạ Hiệp; đồng thời đôn đốc hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại xã Ứng Hòa, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Bình cho biết, trên cơ sở kết quả rà soát, UBND xã yêu cầu, các ban, ngành chuyên môn và tổ chức chính trị - xã hội nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ; chủ động tháo gỡ khó khăn đối với từng tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Để tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu, xã Ứng Hòa dự kiến triển khai 92 dự án mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó có 52 dự án giao thông; đồng thời tiếp tục thực hiện 32 dự án giao thông chuyển tiếp. Các dự án hướng tới đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân, ưu tiên các tuyến đường kết nối địa bàn, đường nội đồng và hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trong khi đó, xã Đan Phượng giao các phòng, ban và cơ quan phụ trách từng tiêu chí, chủ động xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng những nội dung đã đạt. Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục cụ thể, xác định rõ nhu cầu kinh phí và tiến độ hoàn thành. Riêng nội dung liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, xã tập trung nguồn lực để phấn đấu hoàn thành trong năm 2027, chậm nhất vào quý II-2028.

Việc chủ động rà soát, xây dựng lộ trình và phân bổ nguồn lực sát với điều kiện thực tế từng địa phương là nền tảng để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, từng bước nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng nông thôn mới Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững.