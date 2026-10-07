Thực hiện '6 rõ' nhanh chóng bao phủ khám sức khỏe toàn dân ở Buôn Ma Thuột

Buôn Ma Thuột xác định khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026 cho người dân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết, khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và nhân dân.

UBND phường Buôn Ma Thuột chỉ đạo theo phương châm '06 rõ' gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền để bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và tham gia khám sức khỏe thuận lợi, đầy đủ, đúng đối tượng.

Theo Trạm Y tế phường Buôn Ma Thuột, thống kê đến 30/9, địa phương đã khám sức khỏe cho 21.922/34.809 người, đạt tỷ lệ 62,98%. Trong số này, có 2.651 đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và một số nhóm cần được quan tâm khác. Một số khu vực ở Buôn Ma Thuột đã chủ động tổ chức thực hiện công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân, đạt kết quả tương đối cao. Tuy nhiên, tiến độ giữa các khu vực chưa đồng đều.

Đông đảo người dân Buôn Ma Thuột đã đi khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Hương Giang.

Để nhanh bao phủ, Buôn Ma Thuột đang chú trọng thực hiện "6 rõ" để tăng tốc khám sức khỏe miễn phí cho mỗi người dân. Phương châm "6 rõ" được xem là cơ sở để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư và nhóm đối tượng. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể chủ động rà soát, lập danh sách người thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe theo đúng kế hoạch. Mỗi đơn vị đều có nhiệm vụ cụ thể, có đầu mối phụ trách và có cơ chế theo dõi, báo cáo kết quả.

Cùng với đó, công tác rà soát, chuẩn hóa danh sách người dân cần khám sức khỏe được đẩy mạnh. Các địa bàn phải phân loại cụ thể người đã khám, người chưa khám, người không có mặt tại nơi cư trú và những trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt, hạn chế tình trạng trùng lặp đối tượng.

Với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính, người hạn chế đi lại hoặc lao động tự do khó bố trí thời gian, các đơn vị có thể phối hợp tổ chức khám lưu động, khám theo cụm dân cư hoặc hỗ trợ tại nhà trong những trường hợp cần thiết. Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động bố trí lịch phù hợp, tăng cường nhân lực khi tổ chức các đợt khám sức khỏe tập trung, tránh để người dân phải chờ đợi lâu hoặc đi lại nhiều lần.

Trạm Y tế Buôn Ma Thuột phối hợp với trưởng buôn, tổ trưởng tổ dân phố và các đoàn thể tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe lâu dài…

Theo UBND phường Buôn Ma Thuột, kết quả phải được đánh giá trên cơ sở số người thực tế đã được khám sức khỏe miễn phí, không chỉ căn cứ vào số giấy mời hoặc số buổi khám đã tổ chức. Dữ liệu sau khám cần được cập nhật đầy đủ, chính xác lên các hệ thống liên quan, trong đó có Sổ sức khỏe điện tử và VNeID, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác quản lý sức khỏe người dân.