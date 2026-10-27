Thực hiện 5S, xây dựng môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp, an toàn

Xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp không chỉ tạo cảnh quan thân thiện mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh. Trong đó, thực hiện quy tắc 5S là giải pháp giúp bệnh viện chuẩn hóa môi trường làm việc, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hình thành thói quen vệ sinh, ngăn nắp trong mỗi cán bộ y tế.

5S – từ sắp xếp khoa học đến nâng cao an toàn người bệnh

5S là phương pháp quản lý có nguồn gốc từ Nhật Bản, gồm 5 nội dung: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Khi áp dụng tại cơ sở y tế, phương pháp này hướng đến loại bỏ những vật dụng không cần thiết, bố trí thuốc và vật tư đúng vị trí, giữ gìn vệ sinh, duy trì các tiêu chuẩn chung và hình thành ý thức tự giác trong công việc.

Tại bệnh viện, 5S cần được triển khai đồng bộ từ phòng khám, buồng bệnh, phòng thủ thuật đến khu vực hành chính, kho thuốc và nơi lưu giữ chất thải. Thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế phải được sắp xếp khoa học, có nhãn nhận diện, thuận tiện cho việc tìm kiếm và sử dụng. Hành lang, lối đi cần thông thoáng; bề mặt, trang thiết bị được vệ sinh theo quy trình phù hợp; chất thải y tế được phân loại ngay tại nơi phát sinh.

Các bệnh viện tuân thủ nghiêm mô hình 5S để phục vụ tốt hơn yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ảnh: LB

Theo các nghiên cứu về áp dụng 5S trong lĩnh vực y tế, phương pháp này có tiềm năng cải thiện tổ chức nơi làm việc, giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên y tế. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, công bố năm 2023, ghi nhận kết quả thực hiện 5S tại các vị trí khảo sát thuộc khoa Hồi sức tích cực chống độc đạt từ 72% đến 76,6% tùy tiêu chí. Kết quả cho thấy việc duy trì 5S cần được đánh giá thường xuyên trên từng nội dung cụ thể.

Về mô hình 5S tại một bệnh viện ở Hà Nội cho thấy, việc triển khai mô hình giúp các khoa, phòng ngăn nắp hơn, hỗ trợ rút ngắn thời gian tìm kiếm thuốc, vật tư tiêu hao và góp phần cải thiện tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.

Duy trì 5S gắn với tiêu chí cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp

Để 5S thực sự trở thành nền nếp, bệnh viện cần xác định đây là hoạt động cải tiến chất lượng thường xuyên, không chỉ thực hiện trong các đợt phát động phong trào. Lãnh đạo cơ sở y tế cần phân công rõ trách nhiệm cho từng khoa, phòng; xây dựng bảng kiểm, tổ chức kiểm tra định kỳ và kịp thời khắc phục những điểm chưa phù hợp.

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần chủ động sàng lọc vật dụng, sắp xếp nơi làm việc, vệ sinh trang thiết bị theo quy định và duy trì trạng thái ngăn nắp sau mỗi ca làm việc. Việc đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới, đánh giá kết quả và chia sẻ cách làm hiệu quả giữa các đơn vị cũng có ý nghĩa quan trọng để duy trì mô hình lâu dài.

Song song với 5S, các bệnh viện cần chú trọng quản lý chất thải y tế, tiết kiệm điện, nước, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần phù hợp điều kiện chuyên môn, tăng cường cây xanh và bảo đảm nhà vệ sinh, khu vực công cộng luôn sạch sẽ. Đây cũng là những nội dung gắn với Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp do Bộ Y tế ban hành kèm Quyết định số 5959/QĐ-BYT năm 2021.

Một bệnh viện xanh – sạch – đẹp không chỉ được đánh giá qua cảnh quan bên ngoài mà còn thể hiện ở sự an toàn, khoa học trong từng quy trình chăm sóc. Khi 5S trở thành thói quen của mỗi nhân viên và được duy trì bằng cơ chế giám sát thực chất, người bệnh sẽ được tiếp cận dịch vụ trong môi trường thuận tiện, thân thiện hơn; nhân viên y tế có điều kiện làm việc hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.